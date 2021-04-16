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打疫苗仍染疫 金山灣區逾百「突破病例」成病毒線索

華埠設2疫苗站 長期接種

記者顏嘉瑩／紐約報導
中華公所與中央檢驗中心15日宣布，將在曼哈頓華埠社區設立兩個長期定點疫苗接種點，每日開放民眾接種疫苗。(記者顏嘉瑩/攝影)
中華公所與中央檢驗中心15日宣布，將在曼哈頓華埠社區設立兩個長期定點疫苗接種點，每日開放民眾接種疫苗。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約中華公所與中央健康護理(Centers Health Care)15日宣布，將在曼哈頓華埠設立兩個長期定點疫苗接種站，為16歲以上民眾施打輝瑞(Pfizer)疫苗；同時中華公所也將於每周二至周四，開放民眾前往登記疫苗接種，加快疫苗在社區的普及。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

中華公所主席于金山表示，疫苗及檢測是防疫的重要工作，不過由於政府預約疫苗網站複雜，對許多不會說英文、交通不便的華人民眾並不「友善」，公所過去多此與政府、醫療單位和藥房等合作，在社區中心提供疫苗接種；在和中央檢驗中心合作後，設置兩個長期的固定接種站，將更可以在社區普及疫苗、保護民眾健康。

聯合中央健康護理執行副總裁艾德曼(Moshe Adelman)說，該機構與華人社區有多年合作經驗，此次繼續與社區合作，設置兩個定點接種站，希望民眾能夠踴躍施打、遠離病毒。

此次合作單位，還包括孔子大廈、中華公所屬下七大僑團、法拉盛華人工商促進會(FCBA)、亞美成人日間護理協會、萬有護理公司等。

中華公所表示，疫苗施打時間將於周一、周二早上10時至下午5時在包厘街(Bowery)5號；周三、周四早上10時至下午5時，周五至下午2時，地點在勿街(Mott St.)60B號。

需要登記疫苗的民眾可透過三種方式預約：可上網站https://chinatown.health/登記；中華公所屬下60僑團成員可親至社團登記；其他民眾則可以在每周二至周四上午10時30分至中午12時，攜帶有效證件及醫保卡，親至勿街62號的中華公所大樓登記預約。

中華公所與中央檢驗中心15日宣布，將在曼哈頓華埠社區設立兩個長期定點疫苗接種點，...
中華公所與中央檢驗中心15日宣布，將在曼哈頓華埠社區設立兩個長期定點疫苗接種點，每日開放民眾接種疫苗。(記者顏嘉瑩/攝影)

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