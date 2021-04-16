黃馬鼎、吉爾伯特「1981-2021」畫展 看疾病改變世界

黃馬鼎1983年完成的「星空」。(PPOW官網)

P.P.O.W畫廊現展出「1981-2021」畫展 ，是已故華裔 藝術家黃馬鼎、以及古巴裔的布魯克林畫家吉爾伯特(Aaron Gilbert)兩人的繪畫作品集，兩人同為少數族裔，作品中經常反映他們各自生活中所面對的社會壓力；並從他們的創作中看到從1981年至2021年間兩個疾病(愛滋病、新冠肺炎)對世界帶來的影響。

美籍華裔藝術家黃馬鼎(Martin Wong)1946年出生，在舊金山華埠長大，13歲就開始創作，70年代後活躍於紐約藝術界；他的作品以多種形式出發，包括詩歌、書法、手繪標語和塗鴉等；1999年因健康惡化逝世，享年53歲。

黃馬鼎1978年移居紐約市 ，長年居住在下東城(Lower East Side)，當時的創作來源就是家門外的城市生活；他曾接受採訪時指出「我畫的所有東西就是四個街口之內的風景，還有我認識並且每天看見的居民」；比起藝術家，他更像是社交生活中記錄員。

現年42歲的吉爾伯特，其設計理念和黃馬鼎有相似的結構，也崇尚從生活中取得靈感，例如街區風光，以及生活的地方每天在發生的事。

儘管來自不同時代、族裔背景，但吉爾伯特從黃馬鼎的作品中感受到一份真誠且私人的情感，「黃馬鼎創造了具象繪畫的一套新模板，他從不為觀眾作畫，而是跟著自己的心意記錄他所愛之人事物」；吉爾伯特說，黃馬鼎的作品就像是個邀請函，歡迎人們走進他的世界裡，了解他的思維。

「1981-2021」畫展自即日起至5月1日，每周二至周六早上10時至下午6時；入場免費，欲知更多詳情，可瀏覽www.ppowgallery.com

地點在P.P.O.W畫廊，地址：紐約百老匯街392號；可搭乘N、Q、R、W、J、Z線至Canal街地鐵站下車。