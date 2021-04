紐約文藝復甦 「波點女王」草間彌生紐約植物園開展

「跳舞的南瓜」(A Flying Pumpkin)。(記者王彩鸝/攝影)

紐約市 文藝產業逐漸從新冠疫情中恢復過來,近來有不少亞裔藝術家展覽在曼哈頓展出,提供紐約客一個放鬆消遣,又能感受藝術薰陶的好去處。

影音來源:記者王彩鸝

草間彌生:宇宙自然(Kusama: Cosmic Nature)

92歲草間彌生出生於日本,曾在1957年移居紐約市;她自小與大自然有深刻接觸,這段經歷後來帶給她很多植物和花朵設計上的啟發,開展了前衛風格的藝術事業。

草間彌生展覽事隔一年回歸紐約植物園。(記者王彩鸝/攝影)

紐約植物園 原本去年要推出草間彌生展,受到疫情影響而延遲,這位有「波點女王」之稱的日本當代女性藝術家,今年終於帶著全新多感官圓點藝術作品來到紐約,並且以自然植物為主題,日前已在紐約植物園開展。

作品散布在250畝地的花園之中,除特色作品「Narcissus Garden」、「Ascension of Polka Dots on the Trees」外,還有四件全新作品亮相,以圓點花紋包覆的作品,體現草間彌生獨特的創作風格,以及和大自然的連結。

針對以上作品的布置,植物園負責人保證會相當謹慎,不讓樹木受到傷害;此外為人熟悉的Infinity Room作品,這次將以Infinity Mirrored Room-Illusion Inside The Heart(2020)首次以戶外形式呈現,將隨著季節的改變帶來不同的景色,可植物園暫時還未對外公開這個展覽,預計稍後有進一步信息。

有購買室內展覽票的民眾可以進入Mertz Library Building和Rose畫廊,裡頭有展出草間彌生早期時的繪畫作品、小型裝置作品,以及她在紐約的小故事;植物館內的紀念品店也有出售周邊產品,不妨到裡頭光顧。

展期自即日起至10月31日(周日),現階段入門票只開放到6月30日(周三)的日期供選擇,隨後會進一步開放可訂票日期;紐約植物園每周二至周日,早上10時至下午6時,5、6月每周六開放至晚9時。看展需要購票,更多詳情請至官網查詢:https://www.nybg.org。

裝置藝術作品「自戀庭園」(Narcissus Garden)。(記者王彩鸝/攝影)

●怎麼去

紐約植物園地址:紐約Southern Blvd 2900號。搭乘地鐵B、D、4號線,抵達Bedford Park Blvd地鐵站 下車後,轉乘公車Bx26抵達公園的Mosholu入口;或者從地鐵站出來後,沿著Bedford Park Blvd東向走八個街口,接著左轉進入Southern Blvd。