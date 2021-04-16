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紐約文藝復甦 「波點女王」草間彌生紐約植物園開展

記者顏潔恩／紐約報導
「跳舞的南瓜」(A Flying Pumpkin)。(記者王彩鸝/攝影)
「跳舞的南瓜」(A Flying Pumpkin)。(記者王彩鸝/攝影)

紐約市文藝產業逐漸從新冠疫情中恢復過來，近來有不少亞裔藝術家展覽在曼哈頓展出，提供紐約客一個放鬆消遣，又能感受藝術薰陶的好去處。

影音來源：記者王彩鸝

草間彌生：宇宙自然(Kusama: Cosmic Nature)

92歲草間彌生出生於日本，曾在1957年移居紐約市；她自小與大自然有深刻接觸，這段經歷後來帶給她很多植物和花朵設計上的啟發，開展了前衛風格的藝術事業。

草間彌生展覽事隔一年回歸紐約植物園。(記者王彩鸝/攝影)
草間彌生展覽事隔一年回歸紐約植物園。(記者王彩鸝/攝影)

紐約植物園原本去年要推出草間彌生展，受到疫情影響而延遲，這位有「波點女王」之稱的日本當代女性藝術家，今年終於帶著全新多感官圓點藝術作品來到紐約，並且以自然植物為主題，日前已在紐約植物園開展。

作品散布在250畝地的花園之中，除特色作品「Narcissus Garden」、「Ascension of Polka Dots on the Trees」外，還有四件全新作品亮相，以圓點花紋包覆的作品，體現草間彌生獨特的創作風格，以及和大自然的連結。

針對以上作品的布置，植物園負責人保證會相當謹慎，不讓樹木受到傷害；此外為人熟悉的Infinity Room作品，這次將以Infinity Mirrored Room-Illusion Inside The Heart(2020)首次以戶外形式呈現，將隨著季節的改變帶來不同的景色，可植物園暫時還未對外公開這個展覽，預計稍後有進一步信息。

草間彌生展覽事隔一年回歸紐約植物園。(記者王彩鸝/攝影)
草間彌生展覽事隔一年回歸紐約植物園。(記者王彩鸝/攝影)

有購買室內展覽票的民眾可以進入Mertz Library Building和Rose畫廊，裡頭有展出草間彌生早期時的繪畫作品、小型裝置作品，以及她在紐約的小故事；植物館內的紀念品店也有出售周邊產品，不妨到裡頭光顧。

展期自即日起至10月31日(周日)，現階段入門票只開放到6月30日(周三)的日期供選擇，隨後會進一步開放可訂票日期；紐約植物園每周二至周日，早上10時至下午6時，5、6月每周六開放至晚9時。看展需要購票，更多詳情請至官網查詢：https://www.nybg.org。

裝置藝術作品「自戀庭園」(Narcissus Garden)。(記者王彩鸝/攝影...
裝置藝術作品「自戀庭園」(Narcissus Garden)。(記者王彩鸝/攝影)

●怎麼去

紐約植物園地址：紐約Southern Blvd 2900號。搭乘地鐵B、D、4號線，抵達Bedford Park Blvd地鐵站下車後，轉乘公車Bx26抵達公園的Mosholu入口；或者從地鐵站出來後，沿著Bedford Park Blvd東向走八個街口，接著左轉進入Southern Blvd。

波點樹。(記者王彩鸝/攝影)
波點樹。(記者王彩鸝/攝影)

紐約市 植物園 地鐵站

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