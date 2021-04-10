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地鐵單日乘坐逾200萬次 疫情以來最高

記者金春香／紐約報導
8日紐約市地鐵單日乘坐量超200萬次，是去年3月16日以來最高數字。（記者金春香／攝影）
8日紐約市地鐵單日乘坐量超200萬次，是去年3月16日以來最高數字。（記者金春香／攝影）

大都會運輸署(MTA)9日宣布，8日全市地鐵乘坐次數超過200萬人次，是紐約自去年進入新冠疫情期以來單日乘坐人次最多的一天；市捷運局代理局長芬伯格(Sarah Feinberg)表示，「這對紐約來說是全新的一天。」

根據MTA數據，全市地鐵和公車乘客量近日來隨著天氣轉暖不斷增長，8日地鐵乘坐次數達到200萬9025次；芬伯格表示，這是去年3月以來全市地鐵單日乘坐次數最高的一天，上一次單日超過200萬次是去年3月16日，那一天州內新冠確診數字接近1000例，當日州長葛謨(Andrew Cuomo)宣布關閉餐廳和酒吧。

自去年3月中旬以來，紐約市地鐵和公車乘坐人數直線下降，去年7月乘客數與同年3月相比下降90%，最低時期每日僅不到30萬人次乘客搭乘地鐵，而該數字在2019年正常工作日期間能達到近550萬人次；2019年工作日單日搭乘公車的人次也有215萬8569，疫情最嚴重時期每日公車乘客量降至60萬人次，與疫情前相比下降75%。

3月中旬以來，隨著紐約氣溫升高，疫苗接種人數持續增長，更多人回歸上班通勤，或選擇走出家門搭乘地鐵和公車到市內其他地方走動；3月11日單日地鐵乘坐人次達到186萬3962，公車搭乘人數為113萬人；到本月8日，地鐵乘坐人次超過200萬，7日的公車搭乘人數也達到115萬5405人次。

雖然當前每周公共交通乘坐人數與疫情前相比仍減少60%，但芬伯格表示，相信乘客量會繼續不斷回升，根據MTA最新調查，地鐵上98%的乘客有戴口罩，且至今沒有任何研究表明公共交通工具是病毒傳播的溫床。

此外芬伯格表示，每日凌晨2時至4時地鐵停運進行清潔工作仍會進行，這也能繼續保證地鐵的清潔和安全，希望民眾放心搭乘。

紐約地鐵單日乘坐人次突破200萬人次，98%乘客戴口罩。(記者王彩鸝／攝影)
紐約地鐵單日乘坐人次突破200萬人次，98%乘客戴口罩。(記者王彩鸝／攝影)

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