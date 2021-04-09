我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嬌生出包 加州下周疫苗供應量將大減15%

金山華裔婆婆遇襲案 完整影片曝光 她只打了嫌犯腳

善用花卉綠植、乾燥花DIY 把春意帶進家門

記者顏嘉瑩／紐約報導
乾燥花可以製成花束、放在花瓶裡當做裝飾。（記者顏嘉瑩／攝影）
乾燥花可以製成花束、放在花瓶裡當做裝飾。（記者顏嘉瑩／攝影）

復活節過後宣告春天正式來到，美東有不少民眾趁著春天到處賞花，感受大地甦醒的歡愉；在歷經漫長冬天之後，民眾不妨透過綠色植栽與花卉，為家裡妝點春天氣息，另外也可以利用租屋一族可使用的壁貼、壁紙讓空間改頭換面。

民眾可購買鮮花回家製作乾燥花。（記者顏嘉瑩／攝影）
民眾可購買鮮花回家製作乾燥花。（記者顏嘉瑩／攝影）

球根花卉寫春意

想要享受春天，不僅可以到外面賞花，也能夠透過花卉綠植，為家裡增添春意；新鮮的花卉如洋水仙、風信子、紫羅蘭、鬱金香等，花色鮮豔、花香濃郁，都是春天相當受歡迎的花卉。在連鎖家居零售商家得寶(The Home Depot)、勞氏(Lowe's)等處都能輕鬆找到，其中洋水仙和風信子等球根植物，在開花期過後，只要好好養護，在隔年春天仍然可以再次開花，適合想要動手培植的民眾。

利用花卉植栽將春天帶進家門。（記者顏嘉瑩／攝影）
利用花卉植栽將春天帶進家門。（記者顏嘉瑩／攝影）

人造花不需照顧

雖說種花可感受從零到有的成就感，但並非每個人都是綠手指，人造花卉是另一種選擇；宜家(Ikea)、目標百貨(Target)等業者也有販賣人造花卉綠植，具有便宜又不需照顧的優點，也適合購入把春天帶進家門；另外，T.J. Maxx，以及其旗下品牌Marshalls等價格低廉的零售店，也會針對季節推出不同的人造花卉、花束，民眾也可以去這些店裡挖寶，有時能找到便宜又適合的小裝飾。

利用乾燥花、壁紙，就能讓空間感覺大不同。（記者顏嘉瑩／攝影）
利用乾燥花、壁紙，就能讓空間感覺大不同。（記者顏嘉瑩／攝影）

自製乾燥花長存

另外近幾年也興起乾燥花，透過將新鮮花卉乾燥處理，保存鮮花的樣貌和顏色，就能夠長時間保存。民眾在家也能自製乾燥花，到花店購買新鮮花材，透過倒吊乾燥、水插乾燥、乾燥劑乾燥、壓花或是微波爐乾燥等方式，都能夠將花朵乾燥保存。

最常見的方式即為倒吊乾燥，原則就是把花倒吊，放在通風、無陽光直射的地方，大約一至二周的時間就能製成乾燥花；要注意的是，每一朵花在購買回來之後，需要去掉葉子和剪掉莖部泡水部分，只留下花朵和部分莖，不過由於乾燥過程較長，在乾燥期間不容易保留花朵原色。

水插乾燥法則是將花插在非常少量的水中，放在通風處，讓水分一點一點蒸發，藉此乾燥花朵，同樣約需一至兩周；此方式比較適合莖偏硬的小花，像是滿天星等，花莖較軟的在乾燥過程中花朵可能下垂，同時也較不易保存花朵顏色。

用倒吊的方式製作乾燥花，除了可保存花的形狀，期間也能成為居家布置的一部分。（記者...
用倒吊的方式製作乾燥花，除了可保存花的形狀，期間也能成為居家布置的一部分。（記者顏嘉瑩／攝影）

乾燥方式做法多

若是花瓣、水分較多的花朵像是玫瑰花等，則可利用乾燥劑製成乾燥花，可保留花朵的形狀與顏色；該方式是將花從花托下方一至兩公分處剪下，在保鮮盒等密封容器中鋪上乾燥花用的矽膠乾燥劑，把花朵放入其中，再用乾燥劑將花埋住，密封後約一周可製成乾燥花。

微波爐烘乾法則可讓花朵快速脫水，在深碗中鋪上約一公分厚的鹽巴，將花朵倒置在碗內再用鹽巴將花朵埋起，用最小火或解凍功能，分次慢慢加熱，就可以製成乾燥花。

透過以上方式乾燥後的花朵可以製成花束，插在花瓶裡，而透過倒吊乾燥或水插乾燥法製成的乾燥花，在過程中也能夠成為居家擺設，同時在乾燥過程中，家裡也會充滿著幽幽花香，輕鬆達到為家裡增添春意的目的。

民眾可購買鮮花回家製作乾燥花。（記者顏嘉瑩／攝影）
民眾可購買鮮花回家製作乾燥花。（記者顏嘉瑩／攝影）
自製乾燥花可以做成花圈。（記者顏嘉瑩／攝影）
自製乾燥花可以做成花圈。（記者顏嘉瑩／攝影）

目標百貨 復活節 零售商

上一則

紐約客談／當犯罪遇上精神病 仇亞調查更難

下一則

共和黨首位挑戰葛謨 澤爾丁宣布選州長

延伸閱讀

娓娓（一六）

娓娓（一六）
印尼網紅吞4包鹽巴 為了「2千美元」

印尼網紅吞4包鹽巴 為了「2千美元」
為清潔問題發飆…非裔男連擊10拳 7旬華裔酒店員工倒地

為清潔問題發飆…非裔男連擊10拳 7旬華裔酒店員工倒地
為了2430美元 印尼網紅猛吞4包鹽巴 網友全看傻

為了2430美元 印尼網紅猛吞4包鹽巴 網友全看傻
紐約7旬華翁 遭非裔連擊十拳倒地

紐約7旬華翁 遭非裔連擊十拳倒地

熱門新聞

林纘庭態度強硬奮起反擊禁止他們入內的外族裔人士，雙方雖發生肢體衝突，但他並未因此受傷，順利進入遊樂場教授學員太極。(記者牟蘭／攝影)

西語裔不讓進公園 77歲林纘庭太極拳力抗暴力攻擊

2021-04-03 10:53
楊安澤(左二)感謝醫務人員照顧，身體無大礙出院繼續休養。取自楊安澤推特

楊安澤已經出院 將回家休養

2021-04-02 11:45
龍方芬今年1月感染新冠病毒，經過兩個月治療並無起色，其家人只能通過視頻查看陷入昏迷的她。(郭嬌提供)

按摩華婦染疫病危 兒：悔讓她到美國

2021-04-03 09:50
3月31日法拉盛艾利大道132-05號大門緊閉，門上被貼有市樓宇局去年下達的清空令。(記者牟蘭／攝影)

華人非法改建兩家庭變七家庭 重罰30.2萬

2021-04-01 10:55
大批警員剛到法拉盛凱辛納公園附近的事發現場。(取自Citizen App)

紐約市警分局長 警車停法拉盛公園旁自殺

2021-04-05 21:25
「紐約客」雜誌最新封面故事，反映全美近來針對亞裔攻擊的社會問題。(取材自推特)

「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面

2021-04-01 09:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開

視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開
民眾打嬌生疫苗出現嚴重副作用 科州接種站提早關閉

民眾打嬌生疫苗出現嚴重副作用 科州接種站提早關閉
前NFL球員 槍殺名醫家庭5人後自殺 包括2童

前NFL球員 槍殺名醫家庭5人後自殺 包括2童
美房市近乎失控 上市四天88人搶 76人喊付現

美房市近乎失控 上市四天88人搶 76人喊付現
「滾回你的國家」 華女用中文聊天被搧耳光

「滾回你的國家」 華女用中文聊天被搧耳光