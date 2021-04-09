善用花卉綠植、乾燥花DIY 把春意帶進家門

乾燥花可以製成花束、放在花瓶裡當做裝飾。（記者顏嘉瑩／攝影）

復活節 過後宣告春天正式來到，美東有不少民眾趁著春天到處賞花，感受大地甦醒的歡愉；在歷經漫長冬天之後，民眾不妨透過綠色植栽與花卉，為家裡妝點春天氣息，另外也可以利用租屋一族可使用的壁貼、壁紙讓空間改頭換面。

民眾可購買鮮花回家製作乾燥花。（記者顏嘉瑩／攝影）

球根花卉寫春意

想要享受春天，不僅可以到外面賞花，也能夠透過花卉綠植，為家裡增添春意；新鮮的花卉如洋水仙、風信子、紫羅蘭、鬱金香等，花色鮮豔、花香濃郁，都是春天相當受歡迎的花卉。在連鎖家居零售商 家得寶(The Home Depot)、勞氏(Lowe's)等處都能輕鬆找到，其中洋水仙和風信子等球根植物，在開花期過後，只要好好養護，在隔年春天仍然可以再次開花，適合想要動手培植的民眾。

利用花卉植栽將春天帶進家門。（記者顏嘉瑩／攝影）

人造花不需照顧

雖說種花可感受從零到有的成就感，但並非每個人都是綠手指，人造花卉是另一種選擇；宜家(Ikea)、目標百貨 (Target)等業者也有販賣人造花卉綠植，具有便宜又不需照顧的優點，也適合購入把春天帶進家門；另外，T.J. Maxx，以及其旗下品牌Marshalls等價格低廉的零售店，也會針對季節推出不同的人造花卉、花束，民眾也可以去這些店裡挖寶，有時能找到便宜又適合的小裝飾。

利用乾燥花、壁紙，就能讓空間感覺大不同。（記者顏嘉瑩／攝影）

自製乾燥花長存

另外近幾年也興起乾燥花，透過將新鮮花卉乾燥處理，保存鮮花的樣貌和顏色，就能夠長時間保存。民眾在家也能自製乾燥花，到花店購買新鮮花材，透過倒吊乾燥、水插乾燥、乾燥劑乾燥、壓花或是微波爐乾燥等方式，都能夠將花朵乾燥保存。

最常見的方式即為倒吊乾燥，原則就是把花倒吊，放在通風、無陽光直射的地方，大約一至二周的時間就能製成乾燥花；要注意的是，每一朵花在購買回來之後，需要去掉葉子和剪掉莖部泡水部分，只留下花朵和部分莖，不過由於乾燥過程較長，在乾燥期間不容易保留花朵原色。

水插乾燥法則是將花插在非常少量的水中，放在通風處，讓水分一點一點蒸發，藉此乾燥花朵，同樣約需一至兩周；此方式比較適合莖偏硬的小花，像是滿天星等，花莖較軟的在乾燥過程中花朵可能下垂，同時也較不易保存花朵顏色。

用倒吊的方式製作乾燥花，除了可保存花的形狀，期間也能成為居家布置的一部分。（記者顏嘉瑩／攝影）

乾燥方式做法多

若是花瓣、水分較多的花朵像是玫瑰花等，則可利用乾燥劑製成乾燥花，可保留花朵的形狀與顏色；該方式是將花從花托下方一至兩公分處剪下，在保鮮盒等密封容器中鋪上乾燥花用的矽膠乾燥劑，把花朵放入其中，再用乾燥劑將花埋住，密封後約一周可製成乾燥花。

微波爐烘乾法則可讓花朵快速脫水，在深碗中鋪上約一公分厚的鹽巴，將花朵倒置在碗內再用鹽巴將花朵埋起，用最小火或解凍功能，分次慢慢加熱，就可以製成乾燥花。

透過以上方式乾燥後的花朵可以製成花束，插在花瓶裡，而透過倒吊乾燥或水插乾燥法製成的乾燥花，在過程中也能夠成為居家擺設，同時在乾燥過程中，家裡也會充滿著幽幽花香，輕鬆達到為家裡增添春意的目的。