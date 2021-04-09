善用壁貼壁紙 租屋族也可打造網美居家

壁貼、壁紙不需要太多工具且自由度高，可輕鬆打造春意居家。（取自亞馬遜網站）

家中空間最大面積是牆面，只要牆壁改變了，就能讓整個空間看起來大不同；傳統要改變牆面設計多用油漆，但有許多壁貼、不會破壞牆面的易撕壁紙，就算是租屋一族也能輕鬆駕馭，改變空間氛圍。

傳統油漆方式不僅麻煩、工程浩大，對於紐約 大多數租屋族來說，退租時還得再次勞師動眾，把牆面油漆成原本模樣；即便油漆效果佳，但不少人怕麻煩，情願把牆壁留白，以致空間顯得無聊單調。

壁貼、壁紙不需要太多工具且自由度高，可輕鬆打造春意居家。（取自亞馬遜網站）

只選一面牆壁改造

近幾年廠商推出不少壁貼、壁紙，不需要太多工具且自由度高，只要把牆面擦乾淨，再逐步撕下貼紙，用海綿、刮刀，甚至是廢棄的信用卡 或萬能雙手，將貼紙平順地貼上牆壁就大功告成，就算事後搬家，或是換季裝潢，也只需要徒手將貼紙撕下即可，很受租屋族歡迎。

壁貼、壁紙不需要太多工具且自由度高，可輕鬆打造春意居家。（取自亞馬遜網站）

在選擇壁紙、壁貼之前，先選定一面計畫改造的牆，像是床頭牆、沙發牆，成為空間的視覺重點，只需要針對該面牆貼壁貼或壁紙；若四面牆都改造，讓整體空間恐顯得雜亂，且沒有視覺重點。

顏色輕柔才是春天

春天選擇的顏色，應以輕柔為主，避免太深、厚重的顏色，可以選擇米白色、奶茶色，或是最近流行的開心果綠、淺橄欖綠等；另外也可以「自然」、「有機」或是「春天」等關鍵字，上網找顏色及花樣靈感；還可以到亞馬遜 (Amazon)、Wayfair等購物網站上，以關鍵字搜尋，通常在壁貼或壁紙的產品下，會有不少網友分享經驗或是完成照，民眾可以用這些資訊去找適合自己居家風格，又能夠展現春天氣息的產品。

若是購買壁紙，民眾也應留意網站上寫的壁紙適合空間，像是廁所通常較潮濕，一般壁紙、壁貼容易因為濕氣脫落，應該購買廁所專用或是防水壁紙、壁貼，避免事後保養不易。

如果不喜歡壁貼或壁紙的平面感，可用立體摺紙花朵製作花牆。（記者顏嘉瑩／攝影）

立體摺紙變身花牆

立體花牆是網美打卡點必出現的元素，如果不喜歡壁貼或壁紙的平面感，也有可做出立體花朵的相關產品，只需要一些耐心和時間，打造網美花牆並非難事。

如果不喜歡壁貼或壁紙的平面感，可用立體摺紙花朵製作花牆。（記者顏嘉瑩／攝影）

知名文具廠商「Paper Source」就有針對不同季節、主題推出立體摺紙，紙張、雙面膠等材料都包含在內，民眾只要自備剪刀，就能用雙手折出美麗的立體花朵，再依照個人喜好把花朵黏在牆上，就能變成一面花牆；除了文具店，亞馬遜上也有不少價格親民的產品供選購，既可消磨時間、動手DIY，又能向造訪的親友炫耀成果，一舉數得。