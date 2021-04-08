遭遇攻擊快報案 警分享蒐證貼士

皇后區檢察官辦公室7日邀請科莉、Stacy Lee與布羅夫納等講解如何甄別與處理仇恨犯罪。(視頻截圖)

紐約市警仇恨犯罪 小組的負責人與反仇恨亞裔 小組警佐於7日在一場線上論壇分享小貼士，幫助民眾應對可能面對的罪案；警方指出，受害人遭到他人的騷擾或攻擊時，應留意施暴者的手勢與言論，若遭到他人吐口水或找到對方遺留的武器，都應立即報警，由執法人員提取其中的DNA或指紋。

皇后區地區檢察官辦公室7日邀請市警仇恨犯罪小組指揮官科莉(Jessica Corey)、反仇恨亞裔小組的警佐Stacy Lee與皇后區檢方仇恨犯罪部門主管布羅夫納(Michael Brovner)等，講解如何甄別與處理仇恨犯罪，活動有亞美醫師協會、亞洲人平等會與紐約勵馨等多機構贊助。

皇后區檢察官凱茲(Melinda Katz)表示，疫情 爆發前，仇恨亞裔的的罪案已逐步增加，疫情爆發後，因部分人士對這場疫情的偏見，讓仇恨亞裔的犯罪成比增加；她呼籲受害人在第一時間報警，幫助執法人員獲得有時效性的證據，如監控錄像與人證等，早日將不法分子繩之以法。

科莉以市議員顧雅明疫情期間被搶劫案件舉例，她說，顧雅明因第一時間報警，配合警方指認嫌犯，幫助警員成功逮捕幾名嫌犯並移送法辦；但在另一起案件中，一名路人前往轄區包括曼哈頓華埠7分局報警稱，有人遭到攻擊，警方立即出動拘捕了嫌犯，但因沒有證據，受害人也未現身，無法立案。

Stacy Lee補充，民眾在遭受騷擾或攻擊時，應留意施暴者的言論與手勢，報警時應向警方轉述相關內容，幫助執法人員判斷嫌犯是否涉及仇恨犯罪；她說，民眾撥打911接通時，已被當局錄音，意味著越多人在案發時報案，當局蒐集指認嫌犯的證據就越多。

此外，若受害人遭他人吐口水或被武器攻擊，報警後，警員會從中蒐集嫌犯的DNA或指紋，幫助警方有效地追捕嫌犯，日後可提交給檢方作為呈堂證供。

科莉提醒民眾，不要獨自前往沒有燈光的小路，不與「奇怪」的陌生人同搭電梯，或走路時戴耳機發短信不注意周邊環境等；她說，商家應設有良好的照明設施，在門口與店內都安裝監控錄像，讓犯罪分子沒有可乘之機。

州參議員劉醇逸與市議員顧雅明也參與這次論壇，表示支持。