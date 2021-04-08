「並非所有涉亞裔案件 都是仇恨犯罪」

張保羅(穿制服者)表示，不是所有發生在華埠的罪案都是仇恨犯罪，警方會公平處理。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠 轄區市警五分局7日在紐約中華公所舉行月度警民會議，對近日頻發的反亞裔 仇恨攻擊案件做出進一步說明，局長張保羅(Paul Zangrilli)表示，因為華埠居民多為華裔，但並不是每起涉及亞、華裔的案件都可簡單定義為仇恨犯罪 ，但警方也會盡全力蒐集證據，若證據充分，會以仇恨犯罪偵辦。

影音來源：記者張晨

就在警民會的前一晚，位於麥地臣街(Madison St.)43號的Good Choice For Nails美甲店內就發生了一起針對華裔受害者的仇恨案件。

對此張保羅表示，嫌犯在店內做指甲時和員工發生了衝突，而後又爆以種族注意言論和暴力威脅，當一名便衣警員看到且準備介入時，該女子也大罵這名警員「你這個傻X中國人。」

「五分局不允許這樣的言論在社區中傳播，任何以族裔背景為由的仇恨言論都不能被原諒。」他指出，作案的50歲非洲裔女子威廉姆斯(Sharon Williams)數罪併罰，不僅對美甲店員工，且對逮捕她的便衣警員，會被視作另一案件罪上加罪。

警方表示，現其被控針對美甲店員工的騷擾、加劇騷擾以及非法入侵三項罪名，而不僅如此，她針對便衣警員的言論也令其被控另外兩項騷擾、加劇騷擾，均為仇恨犯罪。

張保羅指出，如今反亞裔仇恨犯罪浪潮成為人們熱議的話題，理解社區居民的恐懼，但並非所有涉及亞裔的案件都是仇恨犯罪，「有時只是兩人意見不合而產生的爭執，從而引發了族裔不同的言論攻擊。」但也表示，會竭盡全力進行中立的調查，確保每起案件都能得到最公平的處理。

張保羅對這名來自「亞裔仇恨犯罪工作組」(Asian Hate Crime Task Force)的便衣警員表示感謝，承諾近期會有更多是便衣警員在華埠的街道上確保民眾的安全。

中華公所主席于金山表示，有些耆老在公所預約了疫苗接種，但卻因為需要乘坐公共交通而望而卻步，相信隨著對亞裔社區及族裔問題關注的不斷擴大，人身安全問題會得到解決。