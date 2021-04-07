KOllision春季時尚藝文活動 10日蘇活區絢麗登場

KOllision春季時尚和藝文活動 10日於蘇活區登場。KOllision提供

一場專為紐約 客打造的人文藝術體驗「KOllision春季時尚和藝文活動」，10日(六)將於曼哈頓 SOHO區的紐約藝術帝國藝廊(NYC Arts Empire)舉行。現場提供了時尚造型師達人免費化妝服務，每隔一小時還有專業攝影師現場demo技巧丶現場人體繪畫丶人脈經營丶品牌形象丶家庭與事業兼顧等主題的工作坊。

除了豐富的活動外，民眾還可同時欣賞參展的藝術作品，和紐約時尚流行和與創意人互動交流；主辦單位當天亦安排許多場主題演講帶領民眾探討不同領域及層面的話題！

活動講者之一、任教於Pratt Institute，有多年插畫設計和教學䇿展經驗的藝術家黃致彰(Nina Edwards)表示，當天她將以「如何在2021年打造強大的個人品牌」為講題，希望以自身經驗及觀點，幫助對此議題有興趣及需求的民眾。擁有多次參展經驗的她，期待和社區民眾現場交流互動。

KOllision春季時尚和藝文活動 10日於蘇活區登場。KOllision提供

KOllision時裝品牌由Minika Ko於2017年創立，同時支持數種紐約和國際慈善機構，包括Holy Apostles Soup Kitchen和Stand for Education，今年Minika Ko與紐約藝術帝國藝廊（NYC Arts Empire）聯手支持Bottomless Closet，該組織為紐約提供了幫助需要幫助的婦女就業 。

10日下午5:30-7:00PM將舉行畫展開幕酒會，來賓可與參展藝術家見面，現場有DJ播放音樂及肖像繪畫活動。有興趣的民眾可上Eventbrite活動頁面kollision410.eventbrite.com查詢詳細資料及購票方式；或至紐約藝術帝國藝廊NYC Arts Empire官網www.nycartsempire.com。藝廊地址為 454 Broadway, New York, NY 10013。