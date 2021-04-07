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疫苗巴士今到日落公園 餐館工、外賣郎無論身分都可打

記者和釗宇黃伊奕／紐約報導
市府本周將啟動接種巴士項目，從周三起最先為布碌崙日落公園服務，首周主要面向餐館工人和外賣郎。（市府提供）
市府本周將啟動接種巴士項目，從周三起最先為布碌崙日落公園服務，首周主要面向餐館工人和外賣郎。（市府提供）

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)6日表示，市府本周將啟動接種巴士服務，周三起率先為布碌崙(布魯克林)日落公園(Sunset Park)服務，首周主要面向餐館工人和外賣郎，無論是否有合法身分均可前來接種。

隨著16歲以上民眾6日有資格接種疫苗，白思豪表示，市府移動接種車服務盡可能擴大接種範圍；市府已經準備了20輛巴士，每輛接種巴士將設有六個接種間，並設有註冊區和冷庫，可同時為六人接種，預計每天的接種量將達到150到200劑，巴士也將配備輪椅升降台以及多語言服務人員；接種巴士提供的所有疫苗均為嬌生(Johnson & Johnson)疫苗。

他說，此舉將成為抗疫的制勝法寶，移動接種車啟動首周將在布碌崙日落公園活動，主要服務疫情中做出重大貢獻的服務餐館工人和外賣郎，無論其是否有合法身分；數據顯示，日落公園有12%的居民在酒吧和餐館工作，比率為全市第二高。

此外，由於該社區華人聚居，接種巴士的服務語言將包括國語和廣東話；白思豪說，「餐館工人在疫情期間不顧危險，外出工作確保市民的吃飯大事，他們中的許多人是無證客，接種巴士將為他們的境遇帶來改變。」

過去日落公園新冠肺炎感染比率一直在紐約市名列前茅，首先在當日推出該服務，無疑對華裔民眾是個好消息，但根據預約網站顯示，連續三日預約已經全部被占滿了；民眾仍可主動前往詢問是否可獲得接種。

接下來該移動站將在10日至11日轉移至布碌崙威廉斯堡，地址為Union大道交North 10th街，同樣提供只需一針的嬌生疫苗給餐飲服務行業人員，現仍有大量預約，民眾可上網完成登記。

預約網站為https://roarnewyork.getbento.com/ROAR-NYC-Vaccine-Bus-Schedule/；此外紐約親子互助會也將幫助華裔民眾登記該類預約，民眾可通過微信加帳戶PCRNYC諮詢相關幫助。

紐約市 日落公園 疫苗

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