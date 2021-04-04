456畫廊重開 首推「Outspace Escape」

456畫廊推出華裔藝術家Lorin Chow Roser動畫作品展「Outspace Escape」。（456畫廊提供）

位於曼哈頓下城的知名華人 藝廊「456畫廊」，經歷因新冠疫情 而關閉近一年後於日前重開，首推華裔藝術家Lorin Chow Roser的動畫作品展「Outspace Escape」；Roser將計算機編程和3D建模融合中式繪畫的特點與意象，創建出亦真亦幻的奇特藝術視角。

紐約 藝術家Roser擁有一半華人血統；他表示，對中華文化的熱愛，讓自己在藝術創作中從自己華人的「根」去尋找靈感，創作出的作品裡包括中式樓閣寶塔等意象，視覺效果上也吸收了傳統中國繪畫的技巧。

但學習建築出身的Roser又對數學和計算機情有獨鍾，因此他此次帶來個展「Outspace Escape」，全是通過計算機編程進行的3D創作，構建出自然與虛幻相結合的獨特精巧畫面；此外，因他對法國藝術大師杜尚的獨特喜愛，也創建出互動式作品，來向他致敬。

456藝廊主理人、紐約美華藝術協會行政總監周龍章表示，因疫情影響，畫廊展覽停止了一年多，很多原訂展覽不得不推遲；如今疫情好轉，藝術活動也不容再等，藝廊嚴格遵守政府防疫規定，推出此重開後的首個展出。

「Outspace Escape」將在456畫廊展出至9日，地址為曼哈頓百老匯456號3樓；因防疫要求，每次館內人數不得超過十人，民眾若要參觀，需先致電(212)431-9740預約，同時進門需測體溫，並全程配戴口罩。