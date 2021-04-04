我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失業津貼1萬200元免稅 5月將開始退稅

「借錢買漢堡不還」 前保鑣爆料川普曾怒吼梅蘭妮亞

456畫廊重開 首推「Outspace Escape」

記者洪群超／紐約報導
456畫廊推出華裔藝術家Lorin Chow Roser動畫作品展「Outspace Escape」。（456畫廊提供）
456畫廊推出華裔藝術家Lorin Chow Roser動畫作品展「Outspace Escape」。（456畫廊提供）

位於曼哈頓下城的知名華人藝廊「456畫廊」，經歷因新冠疫情而關閉近一年後於日前重開，首推華裔藝術家Lorin Chow Roser的動畫作品展「Outspace Escape」；Roser將計算機編程和3D建模融合中式繪畫的特點與意象，創建出亦真亦幻的奇特藝術視角。

紐約藝術家Roser擁有一半華人血統；他表示，對中華文化的熱愛，讓自己在藝術創作中從自己華人的「根」去尋找靈感，創作出的作品裡包括中式樓閣寶塔等意象，視覺效果上也吸收了傳統中國繪畫的技巧。

但學習建築出身的Roser又對數學和計算機情有獨鍾，因此他此次帶來個展「Outspace Escape」，全是通過計算機編程進行的3D創作，構建出自然與虛幻相結合的獨特精巧畫面；此外，因他對法國藝術大師杜尚的獨特喜愛，也創建出互動式作品，來向他致敬。

456藝廊主理人、紐約美華藝術協會行政總監周龍章表示，因疫情影響，畫廊展覽停止了一年多，很多原訂展覽不得不推遲；如今疫情好轉，藝術活動也不容再等，藝廊嚴格遵守政府防疫規定，推出此重開後的首個展出。

「Outspace Escape」將在456畫廊展出至9日，地址為曼哈頓百老匯456號3樓；因防疫要求，每次館內人數不得超過十人，民眾若要參觀，需先致電(212)431-9740預約，同時進門需測體溫，並全程配戴口罩。

456畫廊推出華裔藝術家Lorin Chow Roser動畫作品展「Outspa...
456畫廊推出華裔藝術家Lorin Chow Roser動畫作品展「Outspace Escape」。（456畫廊提供）

疫情 華人 紐約

上一則

「你他X的中國人」紐約嫌犯未戴口罩進超商偷竊還辱罵

延伸閱讀

疫情下 北德州藝術家仍潛心創作

疫情下 北德州藝術家仍潛心創作
漢庭頓圖書館迎客 美術館4‧17將開放

漢庭頓圖書館迎客 美術館4‧17將開放
世報、味全攜手 「我的媽媽」母親節繪畫賽 4.14截止收件

世報、味全攜手 「我的媽媽」母親節繪畫賽 4.14截止收件
味全「我的媽媽」母親節繪畫賽 4/14截止

味全「我的媽媽」母親節繪畫賽 4/14截止
受影響疫情藝術家 舊金山每月補助千元

受影響疫情藝術家 舊金山每月補助千元

熱門新聞

林纘庭態度強硬奮起反擊禁止他們入內的外族裔人士，雙方雖發生肢體衝突，但他並未因此受傷，順利進入遊樂場教授學員太極。(記者牟蘭／攝影)

西語裔不讓進公園 77歲林纘庭太極拳力抗暴力攻擊

2021-04-03 10:53
3月31日法拉盛艾利大道132-05號大門緊閉，門上被貼有市樓宇局去年下達的清空令。(記者牟蘭／攝影)

華人非法改建兩家庭變七家庭 重罰30.2萬

2021-04-01 10:55
楊安澤(左二)感謝醫務人員照顧，身體無大礙出院繼續休養。取自楊安澤推特

楊安澤已經出院 將回家休養

2021-04-02 11:45
龍方芬今年1月感染新冠病毒，經過兩個月治療並無起色，其家人只能通過視頻查看陷入昏迷的她。(郭嬌提供)

按摩華婦染疫病危 兒：悔讓她到美國

2021-04-03 09:50
「紐約客」雜誌最新封面故事，反映全美近來針對亞裔攻擊的社會問題。(取材自推特)

「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面

2021-04-01 09:18
該男子踹倒一名65歲亞裔女性，並以反亞裔言論辱罵，現遭警方通緝。（市警提供）

非裔男狠踹亞裔婦 大罵「你不屬於這裡」

2021-03-30 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
南加華裔婦女大街遛狗 被遊民刺死

南加華裔婦女大街遛狗 被遊民刺死
台鐵事故肇事廠商 被拍到在現場看列車 身邊有另一人

台鐵事故肇事廠商 被拍到在現場看列車 身邊有另一人
亞裔驚魂 父母家門前遭劫…兒子舞大刀衝出相救

亞裔驚魂 父母家門前遭劫…兒子舞大刀衝出相救
埃及女船長害長賜號擱淺？她無奈：我在別艘船

埃及女船長害長賜號擱淺？她無奈：我在別艘船
中共中央令下 趙紫陽家人打包搬離北京故居

中共中央令下 趙紫陽家人打包搬離北京故居