地鐵F、C線恢復8成班次 華人憂安全

疫情取得控制，搭乘地鐵的通勤客相比疫情爆發時稍有增加。(記者顏潔恩/攝影)

隨著新冠疫情 逐漸被控制，多條因疫情被停的地鐵服務班次日前恢復，包括來往曼哈頓、布碌崙(布魯克林)和皇后區的F線和C線；對此有華人說雖是好消息，但紐約市 不停發生地鐵攻擊案，希望當局能採取安全措施，保衛通勤客的安全。

疫情自去年爆發後，F、C地鐵線因民眾居家避疫、通勤客數量驟減，只有疫情前的30%，市捷運局(New York City Transit)決定減少地鐵服務班次；該兩條路線均途經曼哈頓、布碌崙和皇后區，在紐約市重啓後，通勤客逐漸回歸。

不久後運輸工人工會(Transport Workers Union)就提訴當局，指責紐約市還深陷疫情，當局卻迫使愈來愈多乘客擠在封閉的空間內，可能為他們的健康帶來危機；而在市捷運局收到聯邦政府的交通資金援助後，經過多番考量，終於在近期恢復兩條地鐵線疫情前的正常班次。

市捷運局代理局長芬伯格(Sarah Feinberg)表示，在過去面對急劇減少的乘客量，內部討論是要保持現有減少班次的方案、還是直接採用一個為期半年到一年的新舉措，最終爭議獲得結果；當局決定要恢復正常班次，預計兩條地鐵線在接下來的數周內，會恢復到疫情前80%的服務。

面對此消息，經常搭乘F線的華人乘客林小姐說，雖然恢復地鐵班次是好事，意味著社會正從疫情中恢復過來，但讓她感到恐懼的是，地鐵頻發的亞裔遭攻擊事件，每次出門都很膽顫心驚，希望當局能有進一步措施，保護民眾的安全。

經常搭乘地鐵的蕭先生也指出，自地鐵上有男子被非裔男狂揍、勒頸的視頻流出後，身邊的人都感到害怕，紛紛表示外出不敢搭乘地鐵；他說，需要通勤上班的民眾別無他法，希望加派警力駐守在繁忙的地鐵站 ，或是採用更有效的治安措施。