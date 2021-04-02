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名廚楊玉華捐款 支持華埠餐館

記者顏嘉瑩／紐約報導
楊玉華和紐約市立大學城市學院亞裔校友會，1日捐款1200元給合利大飯店。(記者顏嘉瑩/攝影)
楊玉華和紐約市立大學城市學院亞裔校友會，1日捐款1200元給合利大飯店。(記者顏嘉瑩/攝影)

新冠肺炎疫情影響曼哈頓華埠餐館業，歷經三代、擁有50多年歷史的合利大飯店(Hop Lee)也受到重創；知名華裔美食作家楊玉華(Grace Young)和紐約市立大學城市學院(The City College of New York)亞裔校友會1日捐款1200元給該餐館，為業主打氣，並呼籲民眾以行動支持小商家。

市立大學城市學院亞裔校友會成員梅子庭表示，日前該校友會邀請曾獲得「詹姆斯‧彼爾德獎」(James Beard Award)國際料理大獎的楊玉華於線上展示做菜，並於事後給她1200元作為酬勞；在疫情期間看到社區掙扎的楊玉華，決定將1200元全數捐出來幫助社區。

在疫情期間曾在社交媒體上發起「拯救中餐館行動」(Save Chinese Restaurants)的楊玉華表示，華人社區在疫情中最早受到影響，她希望透過自己身為公眾人物的力量，鼓勵更多人以行動支持社區。

會選擇合利大飯店當作捐款對象，楊玉華說，該餐館歷史悠久，去年夏天不少餐館可以設置戶外用餐而重開時，合利卻受到空間限制，無法重開，直至去年10月才重開，「我知道他們的掙扎，也知道他們很需要我們的幫助。」

獲贈的合利大飯店業主梅雲峰則說，餐館已經多次繳不出房租，受到疫情影響再加上近日針對亞裔的仇恨犯罪，餐館生意再受打擊，每開門一天就是賠一天，但仍希望繼續撐下去；收到1200元對餐館幫助很大，他也很感謝楊玉華為社區所做的努力。

楊玉華希望透過自己公眾人物的力量，鼓勵更多人以行動支持社區。(記者顏嘉瑩/攝影)
楊玉華希望透過自己公眾人物的力量，鼓勵更多人以行動支持社區。(記者顏嘉瑩/攝影)

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