我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

杭特拜登新書 承認出軌大嫂 妻發現後罵他「變態」

加州4/1起50歲以上、 4/15起16歲以上可施打疫苗

布碌崙接種率全市最低 華人想打預約難

記者顏潔恩／紐約報導
華人組織呼籲市府在華社增設疫苗接種點，方便長者前往注射。(本報檔案照)
華人組織呼籲市府在華社增設疫苗接種點，方便長者前往注射。(本報檔案照)

市府最新數據顯示，布碌崙(布魯克林)成人新冠疫苗接種率近期剛達28%，是全市最後一個跨過25%的地區；布碌崙華裔社區人士表示，其實華人接種意願強，但很多人因不諳英文、不悉操作電腦，很難完成預約，再加上近來頻發攻擊亞裔事件，不少華人害怕外出而推遲疫苗接種。

直到3月31日，曼哈頓擁有全市最高接種率，至今已有40%成人完成第一劑疫苗接種，史泰登島則以36%位居第二、皇后區33%居第三；而布朗士和布碌崙在上周才達到25%接種率的目標，尤其布碌崙居民接種疫苗踴躍度不高，較全市平均數據落後不少。

進一步分析結果顯示，全市富裕社區的居民接種都比較積極，亞裔和白人的接種比率也比較高，分別是35%和31%；郵遞區號位於曼哈頓白人區、富人區如上東城(Upper East Side)，至今已有60%居民完成兩劑疫苗接種。

而在布碌崙社區，布碌崙高地(Brooklyn Heights)、公園坡(Park Slope)等富裕社區都也有較高接種率，40%居民已完成接種；但在日落公園、班森賀等華人聚居社區，接種率還不到20%。

紐約親子互助會會長黃妮可表示，華人接種意願並不低，只是移民不諳英文、不會操作電話，僅靠自己難以完成預約，通常需要他人或組織的幫助；而自市府開放30歲以上居民預約後，更是搶不到名額，目前通過互助會在等待接種的人就超過400人，可是始終約不上。

另外，長者在近來頻發的攻擊亞裔事件中感到恐慌，很多人反映治安差，對出門接種再三猶豫，畢竟大多接種點都不在華社；她希望市府除了多增加疫苗注射站外，應考慮增設在華社地區，為老人家提供方便。

布碌崙 疫苗 華人

上一則

華埠監獄叫停案遭推翻 鄰里聯盟誓上訴

下一則

批市府對仇恨亞裔罪案不作為 市議員霍頓：和日裔妻走在街頭都怕

延伸閱讀

嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨

嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨
鍾南山:中國或二次爆發疫情 籲民眾盡快接種疫苗

鍾南山:中國或二次爆發疫情 籲民眾盡快接種疫苗
疫苗保存須冷凍「太嚴苛」 輝瑞明年初推冷藏版

疫苗保存須冷凍「太嚴苛」 輝瑞明年初推冷藏版
「沒接種疫苗的人會吃虧」…中國官員催打疫苗 奇葩標語登熱搜

「沒接種疫苗的人會吃虧」…中國官員催打疫苗 奇葩標語登熱搜
長者怕外出 寇頓：攜哨子、胡椒噴霧防身

長者怕外出 寇頓：攜哨子、胡椒噴霧防身

75歲以上與照顧者 3疫苗站無需預約

75歲以上與照顧者 3疫苗站無需預約

熱門新聞

劉湯米(中)接受採訪，還原案發經過。(陳先生提供)

華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理

2021-03-26 13:17
「精益求精通行碼」在紐約全面啟動。（州長辦公室提供）

紐約全面啟動「精益求精通行碼」 疫苗護照先試點

2021-03-27 17:10
位於法拉盛羅斯福大道的新世界商城一層的六福珠寶，於26日下午4時左右，遭到一名嫌犯的暴力搶劫。圖片來源：記者牟蘭/攝影

圖輯╱紐約法拉盛珠寶店 遭暴力搶劫

2021-03-26 17:21
該男子踹倒一名65歲亞裔女性，並以反亞裔言論辱罵，現遭警方通緝。（市警提供）

非裔男狠踹亞裔婦 大罵「你不屬於這裡」

2021-03-30 02:29
長岡亮在感染新冠住院治療兩個月後返家，發現公寓被管理層清空。(取自GoFundMe)

樂譜、護照全被丟…亞裔男染疫住院 租屋被房東清空

2021-03-29 11:30
該嫌犯在曼哈頓地鐵站中毆打亞裔女子臉部，並以歧視言語辱罵。(市警提供)

「新冠都是因為你們」亞裔女紐約地鐵站被毆臉

2021-03-29 02:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親

攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親
嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨

嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨
母熊叼護4隻頑皮小熊過馬路 暖心視頻「電」到父母

母熊叼護4隻頑皮小熊過馬路 暖心視頻「電」到父母
槍匪闖紐約華人宅劫走2000元 警15分鐘逮2嫌

槍匪闖紐約華人宅劫走2000元 警15分鐘逮2嫌
直播／拜登總統匹茲堡宣布重大基礎建設計畫

直播／拜登總統匹茲堡宣布重大基礎建設計畫