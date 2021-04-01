布碌崙接種率全市最低 華人想打預約難

華人組織呼籲市府在華社增設疫苗接種點，方便長者前往注射。(本報檔案照)

市府最新數據顯示，布碌崙 (布魯克林)成人新冠疫苗 接種率近期剛達28%，是全市最後一個跨過25%的地區；布碌崙華裔社區人士表示，其實華人 接種意願強，但很多人因不諳英文、不悉操作電腦，很難完成預約，再加上近來頻發攻擊亞裔事件，不少華人害怕外出而推遲疫苗接種。

直到3月31日，曼哈頓擁有全市最高接種率，至今已有40%成人完成第一劑疫苗接種，史泰登島則以36%位居第二、皇后區33%居第三；而布朗士和布碌崙在上周才達到25%接種率的目標，尤其布碌崙居民接種疫苗踴躍度不高，較全市平均數據落後不少。

進一步分析結果顯示，全市富裕社區的居民接種都比較積極，亞裔和白人的接種比率也比較高，分別是35%和31%；郵遞區號位於曼哈頓白人區、富人區如上東城(Upper East Side)，至今已有60%居民完成兩劑疫苗接種。

而在布碌崙社區，布碌崙高地(Brooklyn Heights)、公園坡(Park Slope)等富裕社區都也有較高接種率，40%居民已完成接種；但在日落公園、班森賀等華人聚居社區，接種率還不到20%。

紐約親子互助會會長黃妮可表示，華人接種意願並不低，只是移民不諳英文、不會操作電話，僅靠自己難以完成預約，通常需要他人或組織的幫助；而自市府開放30歲以上居民預約後，更是搶不到名額，目前通過互助會在等待接種的人就超過400人，可是始終約不上。

另外，長者在近來頻發的攻擊亞裔事件中感到恐慌，很多人反映治安差，對出門接種再三猶豫，畢竟大多接種點都不在華社；她希望市府除了多增加疫苗注射站外，應考慮增設在華社地區，為老人家提供方便。