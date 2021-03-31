我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美病故破55萬 已施打1億4760萬劑疫苗

「走在路上都害怕」憂歧視治安 金山華人舉家遷回台

三種疫苗各有優點 早打早達群體免疫

記者牟蘭／紐約報導
哪種疫苗最好？醫生呼籲民眾拿到什麼疫苗都該打。(記者牟蘭／攝影)
哪種疫苗最好？醫生呼籲民眾拿到什麼疫苗都該打。(記者牟蘭／攝影)

隨著新冠疫苗逐漸普及，越來越多民眾「挑剔」要打哪種疫苗？對此，亞美醫師協會總裁和會長劉季高接受本報採訪時表示，在防護力的數字上，雖然輝瑞與莫德納嬌生高，但「這是蘋果與橘子，拿來比較是不適當的」；嬌生因為在南非做測試，而南非HIV感染率很高，不易產生抗體，但嬌生對防護變種病毒較具優勢，呼籲民眾「拿到什麼疫苗都該打，我們在和病毒賽跑」。

劉季高表示，目前投入使用的有三種疫苗，包括mRNA技術輝瑞(Pfizer)與莫德納(Moderna)以及嬌生；他說，輝瑞與莫德納最先投入使用，實驗三期中的參與者為身體較健康的人士，對傳統新冠病毒的有效率超過90%，但對近期出現的變種病毒的抵抗力較差。

相較之下，劉季高說，嬌生雖然對新冠病毒的實驗有效率較低，但他們的三期實驗結果來自非洲與南美等地，且非洲有部分實驗者攜帶愛滋病毒(HIV)，產生抗體更困難；由於輝瑞與莫德納疫苗推出時，變種病毒尚未肆虐，較晚上市的嬌生疫苗，在這方面可能較具優勢。

此外，劉季高補充，輝瑞及莫德納疫苗的儲存要求較高，相較之下嬌生更易保存，「疫苗儲存的溫度很重要，任何地方出錯，都相當於白打了」。

劉季高說，為了應對變種病毒，輝瑞與莫德納已開始研發第三劑疫苗，他呼籲民眾早日接種疫苗，達到群體免疫，「目前大家正在與病毒賽跑，病毒找到新宿主才能生存，若80%的人都打了疫苗，達到群體免疫，(病毒)威脅性自然就降低」。

針對新冠疫苗的分配，劉季高表示，聯邦政府為州府與市府分配定量的疫苗，政府根據當地疫情陽性率、死亡率分配疫苗；但他表示，華裔長者因不諳英文、不會使用電腦，難以預約，因此日前分配給法拉盛的疫苗在一小時內被民眾搶光，他承諾亞美醫師協會近期為法拉盛民眾再次提供疫苗，幫助民眾抵抗病毒。

疫苗 嬌生 莫德納

上一則

75歲以上與照顧者 3疫苗站無需預約

下一則

長者怕外出 寇頓：攜哨子、胡椒噴霧防身

延伸閱讀

世界OnAir／疫苗哪個好？變種病毒讓疫苗失效？醫師這樣說

世界OnAir／疫苗哪個好？變種病毒讓疫苗失效？醫師這樣說
AZ疫苗血栓疑慮 德國柏林邦再度讓60歲以下民眾停打

AZ疫苗血栓疑慮 德國柏林邦再度讓60歲以下民眾停打
30歲以上紐約客 今起可預約打疫苗…16歲下周就輪到了

30歲以上紐約客 今起可預約打疫苗…16歲下周就輪到了
孟昭文接種新冠疫苗 鼓勵符資格者快預約

孟昭文接種新冠疫苗 鼓勵符資格者快預約
楊安澤、亞當斯4參選人法拉盛搏政見 談仇恨犯罪、經濟復甦

楊安澤、亞當斯4參選人法拉盛搏政見 談仇恨犯罪、經濟復甦
法拉盛文藝中心 「匯流計畫」徵亞裔編舞作品徵件4月15日截止

法拉盛文藝中心 「匯流計畫」徵亞裔編舞作品徵件4月15日截止

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞裔婦遭狠踹 住宅樓警衛忙關門未救助 已遭停職

亞裔婦遭狠踹 住宅樓警衛忙關門未救助 已遭停職
仇恨攻擊頻傳 保護亞太裔 拜登政府祭新措施

仇恨攻擊頻傳 保護亞太裔 拜登政府祭新措施
長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是它

長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是它
英科學家：新冠病毒正進化 打過疫苗又染疫是最糟情形

英科學家：新冠病毒正進化 打過疫苗又染疫是最糟情形
一場運河之亂…讓世界看見了美中「新冷戰」劇碼？

一場運河之亂…讓世界看見了美中「新冷戰」劇碼？