三種疫苗各有優點 早打早達群體免疫

哪種疫苗最好？醫生呼籲民眾拿到什麼疫苗都該打。(記者牟蘭／攝影)

隨著新冠疫苗 逐漸普及，越來越多民眾「挑剔」要打哪種疫苗？對此，亞美醫師協會總裁和會長劉季高接受本報採訪時表示，在防護力的數字上，雖然輝瑞與莫德納 較嬌生 高，但「這是蘋果與橘子，拿來比較是不適當的」；嬌生因為在南非做測試，而南非HIV感染率很高，不易產生抗體，但嬌生對防護變種病毒較具優勢，呼籲民眾「拿到什麼疫苗都該打，我們在和病毒賽跑」。

劉季高表示，目前投入使用的有三種疫苗，包括mRNA技術輝瑞(Pfizer)與莫德納(Moderna)以及嬌生；他說，輝瑞與莫德納最先投入使用，實驗三期中的參與者為身體較健康的人士，對傳統新冠病毒的有效率超過90%，但對近期出現的變種病毒的抵抗力較差。

相較之下，劉季高說，嬌生雖然對新冠病毒的實驗有效率較低，但他們的三期實驗結果來自非洲與南美等地，且非洲有部分實驗者攜帶愛滋病毒(HIV)，產生抗體更困難；由於輝瑞與莫德納疫苗推出時，變種病毒尚未肆虐，較晚上市的嬌生疫苗，在這方面可能較具優勢。

此外，劉季高補充，輝瑞及莫德納疫苗的儲存要求較高，相較之下嬌生更易保存，「疫苗儲存的溫度很重要，任何地方出錯，都相當於白打了」。

劉季高說，為了應對變種病毒，輝瑞與莫德納已開始研發第三劑疫苗，他呼籲民眾早日接種疫苗，達到群體免疫，「目前大家正在與病毒賽跑，病毒找到新宿主才能生存，若80%的人都打了疫苗，達到群體免疫，(病毒)威脅性自然就降低」。

針對新冠疫苗的分配，劉季高表示，聯邦政府為州府與市府分配定量的疫苗，政府根據當地疫情陽性率、死亡率分配疫苗；但他表示，華裔長者因不諳英文、不會使用電腦，難以預約，因此日前分配給法拉盛的疫苗在一小時內被民眾搶光，他承諾亞美醫師協會近期為法拉盛民眾再次提供疫苗，幫助民眾抵抗病毒。