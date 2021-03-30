法拉盛文藝中心 「匯流計畫」徵亞裔編舞作品徵件4月15日截止

法拉盛文藝中心第七屆「匯流計畫」活動徵求亞裔編舞家作品。(法拉盛文藝中心提供)

聚焦亞裔 在舞蹈領域創作的多元面貌及能量的第七屆「匯流計畫」舞蹈節將於6月11日登場，法拉盛 文藝中心(Flushing Town Hall)攜手陳乃霓舞蹈團為此次舞蹈節徵求作品，歡迎亞裔編舞家積極參與。

法拉盛文藝中心表示，該中心邀請陳乃霓舞蹈團製作的「匯流計畫」舞蹈節，期盼能培養、鼓勵亞裔的現代舞蹈家創作新作；「匯流計畫」將提高亞裔舞蹈家及其作品的能見度、促進跨文化的交流，並提供較為平等友善的平台來討論亞裔舞蹈作品在大紐約舞蹈界的角色。

今年的「匯流計畫」舞蹈節中，陳乃霓希望能呈現四至六名新銳編舞家的作品，入選作品將與陳乃霓舞蹈作品，在法拉盛文藝中心的YouTube 頻道上一同呈現，編舞家也有機會參與座談，讓觀眾更加深入了解作品及創作人。

舞蹈節將於6月11日(周日)晚7時，通過法拉盛文藝中心的YouTube頻道播出。入選的編舞家將會獲得津貼，個人獨舞150元、雙人舞及三至四人舞200元、五人以上群舞300元，以及法拉盛文藝中心免費節目門票及其他優惠。

徵件簡章等更多信息請上網站www.flushingtownhall.org/call-for-submission-2021-crosscurrent-dance-festival， 徵件截止日期為4月15日(周四)，入選名單將於4月30日公布。

此次舞蹈節也是法拉盛文藝中心的「家裡的法拉盛文藝中心」線上節目系列之一，使民眾在疫情期間，足不出戶也能免費欣賞優質文藝節目。