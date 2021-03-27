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非裔房客捐保證金挺亞裔 感動華人房東

記者顏潔恩／紐約報導
非裔女房客遲遲未取回保證金，最後對華女回覆了一則暖心的簡訊。(林瑚萱提供)
非裔女房客遲遲未取回保證金，最後對華女回覆了一則暖心的簡訊。(林瑚萱提供)

居住在皇后區長島市的華女林瑚萱，日前同住的非洲裔女房客搬走後，沒取走保證金，還回覆一則支持亞裔群體的簡訊，讓她看了十分感動；她希望這樣正面的消息可以讓更多人知道，改變華人普遍對非洲裔持有的刻板印象，唯有消除雙方的誤解，才能真正達到族裔社區和諧。

全美仇恨亞裔情緒蔓延之際，每次在紐約市華社發生非洲裔不法分子攻擊亞裔事件時，也不免加深亞裔對非洲裔粗暴、經常犯罪的刻板印象；林瑚萱也曾對非洲裔持有偏見，直到過去一年間和非裔女房客和睦共處，其離別時還暖心道別，完全打破了她對非洲裔的固有認知。

林瑚萱接受本報採訪時指出，一年多前經由房地產經紀介紹，認識了一名20多歲的非裔女教師，當時想到要同住，她很擔心對方有不良習慣，因此有所顧忌；最後是房產經紀確認其信譽良好、且還有校長作擔保人保證女子的品格，她才點頭答應，把房間首次出租給一名非洲裔。

在之後相處的過程中，林瑚萱發現對方彬彬有禮，每次碰面時都會寒暄一兩句，有時天氣好，兩人就會在前院聊天；就在上個月對方因個人原因必須搬走，也事先和林瑚萱溝通，她後來返回房間查看時，發現女子離開前很負責任地把房間打掃得很乾淨。

直到這個月，林瑚萱才發現對方一直沒來取回房租保證金，她於是主動問起，不料收到對方回覆的一則暖心簡訊：「我想要你留著這筆錢作家用，或是捐給反仇恨亞裔的組織也可以，現在在全美上演的事件令人震驚，希望一切都能變好」。

林瑚萱看了後非常感動，表示家庭在疫情下財務緊縮，能有額外的錢應急會讓她感到安心，於是就感謝了對方的好意；她說，身邊的華人朋友經常抱怨非洲裔，但她遇見的並非如此。

「說實在的，每個族裔都有好人壞人，最不應該用膚色來判斷一個人的品格」，她希望自身的經歷可以讓華人對非洲裔有所改觀，少數族裔要齊心協力維護共同權益，也才能在美國共存。

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