貝賽設長期接種站 可現場預約

貝賽的韓裔社區服務中心26日起作為長期新冠疫苗站向所有符合接種資格民眾開放。(讀者提供)

位於皇后區貝賽的韓裔 社區服務中心，26日起作為長期新冠疫苗 接種站向所有符合接種資格民眾開放，可以現場預約；多名華裔長者說，附近原本沒有疫苗站，想打疫苗需驅車前往長島 等地，且網路預約繁雜，讓他們一度對打疫苗望而卻步，直到該站點開放，終於可以接種疫苗。

根據市府公布的疫苗站點地圖，除了法拉盛外，皇后區東北部的華人聚居地如貝賽、新鮮草原、橡園(Oakland Gardens)與白石鎮等，成為疫苗注射點「荒漠地帶」，接種站數量較少、預約疫苗難，引起民選官員與民眾不滿。

經過一個多月努力，市府終於同意位於32大道203-05號韓裔社區服務中心設立長期新冠疫苗站，26日起向所有符合接種資格民眾開放，民眾可通過nyc.gov/vaccinefinder或致電(877)829-4692提前預約，也可前往接種站現場預約；工作人員26日稱，當天上午現場預約，最快27日即可接種疫苗。

今年71歲的溫約翰(John Wen，音譯)表示，貝賽附近長者居多，但沒設立疫苗站，他日前通過繁雜的疫苗預約網站完成申請，被通知必須驅車前往長島或布朗士才能接種疫苗，「我不想去那麼遠，我家離這個疫苗站非常近」。

74歲的周尼森(Nathan Zhou，音譯)說，自己英文不好，不懂電腦，只能麻煩兒女幫他線上預約，但近期根本預約不到，只能在家乾著急；他當日前往韓裔社區服務中心現場預約，「問了年齡、姓名、地址和電郵」，不到五分鐘就完成，27日上午即可接種疫苗。

居住在貝賽、市議員第20選區的參選人尹導表示，他今年57歲，符合州府日前放寬接種疫苗的資格，但他多次在網上預約，難找到空位；他當日前往韓裔社區服務中心現場預約，被告知翌日即可注射新冠疫苗，他鼓勵民眾盡快接種，讓病毒早日消失。

韓裔社區服務中心主任李琳達(Linda Lee)表示，疫苗站每周運營七天、每日從上午從上午9時到下午7時，為超過160位居民接種新冠疫苗，至少開放至今年9月，呼籲有需求者盡快預約。

韓裔社區服務中心的地址為32大道203-05號，預約請登錄網站nyc.gov/vaccinefinder或致電(877)829-4692，中心目前接受現場預約。