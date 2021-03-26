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市警高層訪8大道 介紹郭迪焜、張棟志

記者黃伊奕／紐約報導
張棟志(左)、郭迪焜(右)為兩名新加入紐約市警仇恨犯罪小組的華裔警探。（記者黃伊奕／攝影）
張棟志(左)、郭迪焜(右)為兩名新加入紐約市警仇恨犯罪小組的華裔警探。（記者黃伊奕／攝影）

市警總局局長希爾(Dermot Shea)25日帶領多名警察局高階警官，前往布碌崙(布魯克林)8大道華社，表達反仇恨亞裔犯罪的堅決態度，向民眾介紹了兩名新加入市警仇恨犯罪小組(Hate Crime Task Force)的華裔警探，並反覆提醒民眾遭遇案件及時報警。

希爾攜紐約市警社區事務處主管马德雷(Jeffrey Maddrey)、布碌崙南區勤務指揮中心指揮官洛伊(Brian Conroy)、皇后北區勤務指揮中心華裔督察(Inspector)吳銘恆、市警仇恨犯罪小組指揮官科莉(Jessica Corey)以及布碌崙地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)等人，在布碌崙60街交5大道發放傳單，向民眾表達打擊仇恨亞裔犯罪的決心。

希爾說，針對任何族裔的仇恨犯罪，紐約市都零容忍，為更有力地打擊該類案件，市警將安排便衣警察，在全市各個華裔社區擔任臥底執法；現場也特別介紹了兩名新加入市警仇恨犯罪小組的華裔警探郭迪焜(Howard Kwok)與張棟志(Daniel Zhang)。

張棟志出生於中國福州，11歲時隨父母移民來美，2012年加入紐約市警隊，並在2017年成功升為警探；曾經在66分局服務的他，憑藉流利的國語、福州話，加上曾負責金融詐騙案，在此次加入仇恨犯罪小組之前已被華裔移民熟識。

郭迪焜來自香港，會講流利的粵語及國語，2011年加入紐約市警，曾在紐約市捷運警局工作，現在為仇恨犯罪小組全職警探，將專門負責全市仇恨犯罪案件的調查。

希爾指出，紐約市警對仇恨犯罪將會毫不留情地全力出擊，但也強調民眾報警和與警方合作的重要性；希爾說在接到報案後，警方會根據當時的警力資源調派警力前往各個案發現場，一些緊急案件警方能快速抵達，還有一些案件警方需要和其他部門進行協調；「但前提是必須報案，如果不報案，我們不會知道，不能更好地作出反應。」

希爾(發言人)在布碌崙華社向民眾表達打擊仇恨亞裔犯罪的決心。（記者黃伊奕／攝影）
希爾(發言人)在布碌崙華社向民眾表達打擊仇恨亞裔犯罪的決心。（記者黃伊奕／攝影）

紐約市 仇恨犯罪 華裔

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