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輕罪線上報案 市警5天內跟進

記者張晨／紐約報導
紐約市警發布線上舉報系統，輕罪填寫報告警方五天內跟進。(記者張晨/攝影)
紐約市警發布線上舉報系統，輕罪填寫報告警方五天內跟進。(記者張晨/攝影)

紐約市警總局24日開記者會發布新線上報案系統，讓輕罪報案更加容易；民眾通過該系統報案後，將即時得到一個報告號碼，五天之內就會有轄區警員調查處理。

市警總局表示，民眾很快就可以在市警官方網站上提交投訴，而不必花幾小時親自到警局報案；線上報案系統受理報告丟失財物、小盜竊案、輕罪惡作劇和街頭塗鴉等案件。

影音來源：記者張晨

市警表示，民眾通過新線上系統報案進行投訴，將收到一封電郵確認案件已被收到，隨後還會再發送一封電郵，其中包括一個正式的投訴報告號碼；如果需要更多的信息，警方會在五天內再次聯繫舉報人。

「新系統旨在簡化流程，使公眾更容易使用。」市警總局局長希爾(Dermot Shea)表示，這是向21世紀現代化警務又邁進一步，「這個系統以及其他類似的工具，是我們持續努力的一部分，以保障人們的安全，改善數百萬紐約人的生活質量。」

希爾表示，在線報告服務將提高服務的透明度，改善問責制，也將使民眾和警員的溝通變得更容易，不再有須走進警局的恐懼。

民眾即日起可登錄網頁https://nypdonline.org/填報案件，需先註冊個人帳號才能繼續填寫，但提供中文谷歌翻譯選項。

該網站也包括市警可搜索的線上數據庫，包括每位警員的任職部門、警銜、任務分配、部門獎勵和紀律懲處紀錄，但目前搜索尚未顯示任何結果。

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