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議員提案促取消宵禁 餐廳也興訟

記者金春香／紐約報導
共和黨議員和近50家餐廳，要求州府取消州內餐廳和酒吧的晚11時宵禁令。（記者金春香／攝影）
共和黨議員和近50家餐廳，要求州府取消州內餐廳和酒吧的晚11時宵禁令。（記者金春香／攝影）

紐約州府五名共和黨籍議員22日晚提出提案，要求州長葛謨(Andrew Cuomo)解除對州內餐廳的晚11時宵禁規定；州內另有近50家餐廳和酒吧在奧農多加郡(Onondaga)的州高等法院提出訴訟，要求州府解除宵禁。

州眾議員、眾議會少數黨領袖巴克萊(Will Barclay)22日表示，州長此前宣布從4月5日起，取消賭場、電影院、保齡球館、桌球廳和健身中心的宵禁令，但餐廳及酒吧仍受限制，這沒有科學依據，且對餐飲業造成嚴重的經濟影響。

巴克萊說，自疫情爆發以來，紐約州餐廳生意額下跌44%，約8000間餐廳倒閉。

州內包括紐約市餐廳在內的46家餐廳、酒吧和喜劇俱樂部聯合在奧農多加郡法院提出訴訟，要求法官推翻州長宵禁令；訴狀表示，州府對一些場所實施的限制措施是「任意且反覆無常的」，而非基於科學依據。

訴狀並引用州府數據，只有1.4%的病毒傳播發生在餐廳和酒吧，在家中聚餐則占74.3%；史丹福大學流行病學家Jayanta Bhattacharya也支持取消餐館酒吧的宵禁，他指出，宵禁只會導致更多人轉向家庭聚會，這是新冠病毒蔓延的高危場所。

法庭文件還指出，紐約餐館生意正流失到附近沒有宵禁限制的州，包括新州、賓州和康州，這給紐約餐廳造成嚴重經濟困難。

紐約宵禁時間原本為晚10時，在2月14日紐約市恢復堂食起，州內餐廳和酒吧宵禁也延長一小時至晚11時。

宵禁 紐約市 紐約州

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