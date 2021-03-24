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重啟信號 市府雇員5/3起結束遠程辦公

記者和釗宇／紐約報導
白思豪宣布市府將於5月3日結束遠程辦公，約8萬名市府員工將重返辦公室。（市長辦公室提供）
白思豪宣布市府將於5月3日結束遠程辦公，約8萬名市府員工將重返辦公室。（市長辦公室提供）

新冠疫情好轉，紐約市白思豪(Bill de Blasio)23日表示，市府將於5月3日起結束遠程辦公，約8萬名市府員工將分階段重返辦公室，預示著紐約市疫後加速重啟。

即將返回辦公室的8萬名員工只占市府30萬員工的不到三分之一，大部分市府崗位在疫情期間都屬於一線崗位，如清潔工人、警察、公園局人員，無法遠程辦公；白思豪表示，「市府將執行嚴格的防疫規定，保持辦公距離、加裝通風設備、畫分工作區域。」

根據商業組織「紐約市夥伴」(Partnership for New York City)最新調查數據，本月初僅有10%的曼哈頓白領返回辦公室工作，復工人數太少導致經濟恢復緩慢，影響層面涵括餐飲業到公共交通收入；該組織預計，到今年9月，返回辦公室的白領比率僅能達到50%，約50萬人。

白思豪表示，疫苗接種將繼續加速，預計到6月將有500萬市民至少接種一針，目前則為190萬左右；他說，到夏天時防疫規定將繼續放鬆，商業和旅遊將逐漸恢復。

他說，市府員工全員返工是紐約市疫後恢復的強有力信號，「企業現在也認為是時候恢復實體辦公，是時候承認疫情正在好轉，我們已準備好從各方面恢復正常；現在公校學生已全面返校，證明市府有能力確保員工返回辦公室後的防疫安全；預計未來會出現更多像今天這樣的宣布。」

據了解，市府員工從上周起就開始收到返工郵件通知，顯示所有人員不會一同回歸，而將分階段返回辦公室；同時，市府還指定五家專門為市府員工提供疫苗接種的診所，但白思豪表示，市府不會將接種疫苗作為返工的前提條件；他表示，返工後市府不強迫所有員工時間戴口罩，若工作環境中無他人出現則可摘下口罩，但如果無法保持社交距離，員工將被要求戴上口罩。

白思豪宣布市府將於5月3日結束遠程辦公，約8萬名市府員工將重返辦公室。（市長辦公...
白思豪宣布市府將於5月3日結束遠程辦公，約8萬名市府員工將重返辦公室。（市長辦公室提供）

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