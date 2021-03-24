我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一艘長榮貨輪堵死世界經濟？長賜號癱瘓蘇伊士運河事件

加州灣區舊金山、聖他克拉拉、馬連3縣進入橙色級別

味全「我的媽媽」母親節繪畫賽 4•14截止

【紐約訊】
世界日報與美國味全合辦母親節繪畫比賽，將於4月14日截稿。
世界日報與美國味全合辦母親節繪畫比賽，將於4月14日截稿。

為響應即將到來的母親節，世界日報將再次與美國味全公司攜手合作，在這個值得紀念的節日舉辦母親節繪畫比賽，希望全天底下的孩子，將藏在心裡的感恩，以及說不出口的感謝，能全部賦予在手上的畫筆上，勾勒出對母親的愛，本賽事邀請全美國所有青少年與兒童參加。本屆主題為「我的媽媽」，主辦單位希望透過本次活動，能啟發子女感恩之心，並引導子女以具體行動回饋父母恩情。

參加者須以繪畫紙(限11吋乘14吋，橫豎構圖皆可)設計作品，今年主題為「我的媽媽」。本屆比賽鼓勵參賽者使用線上投稿系統，步驟與詳情請參活動官網：bit.ly/weichuanwj。若選擇實體投稿，請於作品背後註明個人資料(姓名、出生年月日、聯絡電話、郵寄地址、參加組別)，在2021年4月14日前寄至紐約世界日報活動組(地址：141-07 20th Ave, Floor 2, Whitestone, NY 11357)，即可參加競賽。若需退回畫作，請自行提供郵票及回郵信封。

今年的比賽依年齡共分三組，分別為幼童組(四歲至未滿九歲)、高童組(九歲至未滿14歲)、以及青少年組(14歲至未滿19歲)。

為獎勵表現優異的參賽選手，主辦單位今年除提供優勝獎金、獎狀以資鼓勵外，前三名的獲獎選手更可獲得獎盃一座。每組第一名可得獎金350元，第二名可得250元，第三名可得180元，第四名可得120元(限幼童組及高童組)，佳作獎60元；收件截稿日期為2021年4月14日(周三)。

評選結果及優勝作品將訂於5月初在世界日報及活動官網公布。欲洽詢參賽詳情，請參考活動網站event.worldjournal.com或電洽：(718)746-8889轉分機6309。

活動二維碼
活動二維碼

世界日報 美國 紐約

上一則

助疫後復甦 法拉盛華商會攜手皇后區商會

下一則

眾議長剛打疫苗卻染疫 金兌錫也確診

延伸閱讀

國民黨、中華婦女會 辦母親節徵文比賽

國民黨、中華婦女會 辦母親節徵文比賽
「了解世界的窗口」 97歲張澤宜每天早晨等著世界日報

「了解世界的窗口」 97歲張澤宜每天早晨等著世界日報
「了解世界的窗口」 97歲張澤宜每天早晨等著世界日報

「了解世界的窗口」 97歲張澤宜每天早晨等著世界日報
世報工商電話簿 頭彩獲獎人開心領獎

世報工商電話簿 頭彩獲獎人開心領獎
樂活50加、世界日報合辦 「和諧粉彩」指繪藝術課程招生

樂活50加、世界日報合辦 「和諧粉彩」指繪藝術課程招生
奈良美智自傳重新上市 直白吐露他對世界的告白

奈良美智自傳重新上市 直白吐露他對世界的告白

熱門新聞

洪約瑟作案時沒有戴口罩，被多個監控錄像拍下。(張先生提供)

6度留字、塗鴉「殺死中國納粹」 華男被捕控罪

2021-03-18 14:15

遭遇仇恨犯罪 除了報警還有很多求助管道

2021-03-20 11:33
嫌犯照片。（市警總局提供）

華裔女大學生 紐約步行回家遭割傷手背

2021-03-16 13:27
紐約血液中心的研究報告顯示當前三種疫苗都可以有效抵抗變種新冠病毒。（紐約市長辦公室提供）

研究報告：三種疫苗有足夠功效抵抗變種病毒

2021-03-17 20:06
七旬華男華埠酒店遭非洲裔連擊十拳倒地。(市警提供)

紐約7旬華男 遭非裔連擊十拳倒地

2021-03-23 14:54
亞裔男子駕駛的白色GMC廂型貨車。(市警提供)

布碌崙賭檔非裔劫匪疑有人指點 「內鬼」遭通緝

2021-03-17 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
張京暴紅後…網關注「翻譯國家隊」四大女神

張京暴紅後…網關注「翻譯國家隊」四大女神
科州槍擊案確認受害者身分 兇嫌10項謀殺罪起訴

科州槍擊案確認受害者身分 兇嫌10項謀殺罪起訴
佛格森：美中較量 得台灣者得天下

佛格森：美中較量 得台灣者得天下
中國6年內侵台？ 美準印太司令：更迫在眉睫

中國6年內侵台？ 美準印太司令：更迫在眉睫
牙齒愈刷愈黃？牙醫曝變色真相 網：一輩子都刷錯了

牙齒愈刷愈黃？牙醫曝變色真相 網：一輩子都刷錯了