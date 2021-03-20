餐館員工苦等復甦 「請食客放心 」

法拉盛君豪19日雖允許50%的客容量，但當天生意欠佳。(記者牟蘭／攝影)

紐約市 19日堂食恢復50%客容量，長島 餐廳堂食則允許75%容客量；對此，華人餐飲業者表示，店內員工多數已注射新冠疫苗，期盼堂食早日全面恢復，顧客對外出就餐恢復信心，另有一名店員表示，疫情 趨緩經濟重啟後，他一周只工作三天，必須申請部分失業金才能維持生計。

在長島納蘇郡大頸經營SOKU亞洲餐廳的鍾文表示，雖然當地堂食恢復75%的客容量，但生意仍以外賣為主；他說，擴大堂食客容量對餐飲業者是好消息，但更需要顧客對外出就餐恢復信心。

「我們90%的員工都注射了新冠疫苗」，鍾文說，自家店嚴格按照聯邦疾病防治中心(CDC)要求，希望食客安心吃飯，享用美食。

以經營大型宴會與堂食為主的法拉盛君豪大酒店，去年因疫情改為主打外賣；該店工作七年的企台林先生表示，疫情高峰期，自己曾停工數個月，疫情趨緩後，立即上班；但他說，因堂食關了又開，以及疫情的影響，店中生意較往年同期直線下降，他也從全職變為兼職，一周只上三天班，申請失業金補助，才能維持家計。

林先生說，雖然19日紐約市堂食恢復50%客容量，但自家店生意比前一日顧客還要少；他說，餐廳已做好消毒，並要求到店的顧客留下電話，請民眾放心就餐，支持當地小商家。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，他期盼紐約市恢復堂食容量後，餐飲業者的生意能有所好轉，繼續支付房租，讓當地經濟盡快復甦，「讓商家與房東都喘一口氣」。

余鈿崧說，因受疫情影響，許多餐飲業者都失業在家，他更希望逐漸恢復堂食客容量後，業者能繼續雇員以前的員工，幫助他們的生活繼續回到正軌。