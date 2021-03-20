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堂食容量增至50% 業者不樂觀

記者金春香顏潔恩／紐約報導
上海老正興餐館未增加餐桌椅數量或增加員工數量。（記者金春香／攝影）
上海老正興餐館未增加餐桌椅數量或增加員工數量。（記者金春香／攝影）

紐約市餐廳堂食客容量19日起從35%升至50%，但多數華裔餐飲業者不像之前首日恢復堂食般充滿信心，表示新冠疫苗接種還未普及化，民眾堂食仍有顧忌，堂食客容量擴大，對室內用餐幫助不大，仍以戶外用餐和外賣為主，且餐廳生意也看天氣吃飯，本周氣溫仍較低，無論是室外還是室外用餐，人數都有限。

目前紐約州除紐約市外，其他地區室內用餐客容量已恢復到75%，但紐約市餐廳19日才恢復到50%；與其他相對地廣人稀、新冠病毒陽性率較低地區比，紐約市民眾、尤其是華裔，對室內用餐仍小心翼翼。

華埠餐館「老正興」業者朱太表示，近日來天氣不好，再加上是報稅季節，人們消費動力低，因此就算增加客容量，餐館桌椅數量也未做調整，因為不指望食客數量會明顯增加。

「武昌好味道」業者也表示，就算室內用餐恢復到100%，除非疫情完全結束，否則他們也不敢讓太多客人在室內就餐，不久後天氣就會轉暖，他們仍會以戶外用餐和外賣為主；店內員工多已完成疫苗接種，但不確定食客是否接種疫苗，因此他們也不會增加室內用餐桌椅數量，會繼續觀望疫情走勢。

布碌崙(布魯克林)金皇廷酒樓業主陳善莊表示，州府逐步擴展堂食限制人數是好跡象，說明新冠疫情正在好轉，但50%堂食開放對餐飲業者作用已不大；對於大型酒樓，更仰賴婚宴、社團宴會、節日聚會等派對為收入來源，今年就算100%重開，也難保有生意上門。

他說，現在主要是年輕族群願意出來消費，但長者和小孩出於安全，還是待在家裡為妙，他不認為今年酒樓可以接到任何一單大型聚會的生意；在他看來，疫苗接種的普及化才能真正推動經濟，然而按照全美至今的接種率來看，要等到全體民眾兩劑都打完，估計還需要數個月的時間。

陳善莊也說，能促進商業經濟的另一方法是，政府分發補助金時應設限一半用作私人花費，另一半強制在商場或店面消費，才能刺激市場經濟；因很多員工領了紓困金之後，拒絕回來上班，讓他感到很苦惱，不認為派錢就是好的解決方式。

在史泰登島經營日本餐廳的李志誠說，對於堂食擴大開放已沒有激動心情，希望疫情早日結束，一切恢復正常；然而，他也承認50%堂食也有好處，對於租金貴的業者而言，能服務愈多客人自然是好事，雖希望堂食能早日全開，但要確保疫情好轉的前提下才行。

8大道中餐館業者林潤隆表示，店內外賣生意相比堂食更火，因此對室內人數限制並不太在意；他說至今仍聽聞不少人因新冠去世，在社區重開之際，政府應密切關注感染率，以免再度大爆發。

雖已開放50%堂食，但金皇廷酒樓也仍只有零星的顧客。(記者顏潔恩/攝影)
雖已開放50%堂食，但金皇廷酒樓也仍只有零星的顧客。(記者顏潔恩/攝影)
在史泰登島經營日本餐廳的李志誠希望疫情早日結束，一切恢復正常。(本報檔案照)
在史泰登島經營日本餐廳的李志誠希望疫情早日結束，一切恢復正常。(本報檔案照)

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