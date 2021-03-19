探索威廉斯堡 塗鴉壁畫、骨董淘寶…新興文青潮區

威廉斯堡是紐約著名的塗鴉天堂之一。(記者顏潔恩/攝影)

擁有新興文青潮區之稱的威廉 斯堡，匯聚了紐約客的活力、創意，悠閒愜意，而沒有曼哈頓的擁擠，若是看膩了摩天大樓，不妨花上一天來威廉斯堡輕旅行；隨著後疫情時代的到來，當地商業逐漸恢復正常，在遵守防疫的原則下允許旅客走進室內，正是如此更不該錯過集藝術、娛樂、購物、美食於一身的威廉斯堡。

走進紐約塗鴉天堂

在搭乘地鐵抵達威廉斯堡後，最好的探索方式就是徒步旅行，當地城市美學藝術發達，悠閒走到任何一個牆角都會發現不一樣的驚喜，從粗大的個性簽名到細膩複雜的壁畫都有；無需到美術博物館看深奧難懂的藝術，威廉斯堡也同樣有著吸引人的作品，而且還完全免費。

牆角隨處可見的壁畫。(記者顏潔恩/攝影)

街頭塗鴉壁畫，採用強烈的色彩顏色搭配。(記者顏潔恩/攝影) 充滿文藝氣息的威廉斯堡。(記者顏潔恩/攝影)

除了強烈嬉皮、嘻哈元素的塗鴉字體外，這裡還隨處可見以動物、著名人物為主題的大型壁畫，具有衝擊性的色彩鮮明對比。

若想要深度認識當地塗鴉藝術，也可付費20元參加90分鐘的街頭藝術導覽，可更加了解作品背後的創作故事和精神；另外想拿起噴漆躍躍欲試的民眾，還可以參加工作坊，接受當地藝術家親自指導，可瀏覽網頁：grafftours.com查詢更多。

無法抗拒餐車文化

威廉斯堡有各國美食任人挑選，從日本拉麵、韓國燒烤、印度美食、義大利、美式到老式的中餐館都應有盡有；當地還有數不盡的特色咖啡廳、甜品麵包店，除供應十至20多種甜點外，還經常做促銷活動吸引顧客，例如把周一被定為「紙杯蛋糕天」(Cupcake's Day)，原價4塊錢的紙杯蛋糕當天只賣1.50元等。

街頭有許多餐車選擇。(記者顏潔恩/攝影)

街頭有許多餐車選擇。(記者顏潔恩/攝影)

另一方面，當地也將紐約餐車文化發揮得淋漓盡致，在曼哈頓街頭最常見的莫過於中東清真(Halal Guys)餐車，但在威廉斯堡選擇更多，墨西哥捲餅(Taco)、泰式、印度餐飯盒等，取後可直接到附近公園享用。

二手貨、骨董店淘寶

在威廉斯堡飽餐一頓後，可展開令人興奮的購物行程，探索獨立書店、美妝品牌、電子產品商店，其中最負盛名的就是二手店(Thrift Store)、骨董店(Vintage Shop)；清倉大甩賣源於各個時代、價值各異的復古衣飾，不僅有獨到品味的風格，還不會跟別人撞衫。

此外民眾也可將不想要、但是質量好且時髦的衣服拿到部分二手商店裡賣，賣掉了可以拿回對方估價30%的現金、或是50%商店信用積分(store credit)，買走店裡喜歡的商品。

在威廉斯堡不能錯過逛二手、古董商店。(記者顏潔恩/攝影) 擁有特色商店的威廉斯堡是紐約市購物好去處之一。(記者顏潔恩/攝影)

娛樂產業逐漸復興

紐約州 關閉數月的電影院 本月迎來重啟，威廉斯堡電影院(Williamsburg Cinemas)也正上映著多部口碑不錯的最新夯電影，雖有人數的限制，但也增添了紐約客可以放鬆、和親友消遣時間的途徑。

談到紓壓解愁，威廉斯堡也有一個特殊的運動休閒場所可以滿足需求，「憤怒的籠子」(The Rage Cage)允許二至六人組合身穿防護服，手持棒球拍等「武器」亂砸房間裡的物品，以此宣洩心中的氣憤；雖然不走尋常路，但也受到不少人的歡迎，可瀏覽至：ragecagenyc.com了解更多。

在威廉斯堡街頭顯得別樹一幟的老式中餐館。(記者顏潔恩/攝影)

威廉斯堡具有特色的咖啡店。(記者顏潔恩/攝影)

如何抵達威廉斯堡：

若是搭乘地鐵至威廉斯堡，根據不同起點和終點，主要的列車線包括G、J、M、Z和L線；公車則可搭乘：B62、B32、B48、B24、Q59。

G線：可抵達Lorimer街、Metropolitan大道、Broadway街。

J、M、Z線：Arcy大道、Hewes街、Lorimer街。

L線(廣泛使用)：Bedford大道、Lorimer街、Graham大道、Grand街。