按摩女致電求助 怕成下一個受害者

賣春女宋揚在法拉盛墜樓殞命。(本報檔案照)

亞特蘭大按摩院槍擊案致八人死亡，其中至少兩人為華裔；紐約 勵馨婦幼關懷中心的總幹事劉元芬17日表示，不少華裔按摩女 在疫情 高峰期失去收入，一度無家可歸，槍擊案發生後人心惶惶，已有多名紐約及外州的按摩女致電該機構求助，擔憂成為下一個罪案受害者。

劉元芬表示，16日亞特蘭大按摩院的槍擊案帶來寒蟬效應，17日該機構已收到多通華裔按摩女的求助電話，均擔心生命安全；她說，因為部分按摩院涉及賣春服務，早在疫情爆發前，這些按摩女遭受盜竊、搶劫與強暴後，因自身的職業及身分問題不敢發聲，任由不法分子欺凌。

疫情爆發後，劉元芬說，美國各地的按摩院關閉，大量按摩女不僅失去收入，更險些淪為遊民，無法申請救濟，一度被社會邊緣化；她補充，疫情趨緩後，按摩院復工，部分按摩女冒著染疫的風險提供賣春服務，以維持生計，如今又有按摩女遭遇慘案，令人唏噓不已。

劉元芬表示，一些外州的賣春女實為人口販運的受害者，她說，一些按摩女想要走出泥沼，甚至只能通過自殺入院，才能得到解救，部分幸運的受害人通過客人或警方協助，重獲自由；她呼籲人口販運受害人勇敢向警方求助，紐約勵馨將為全國的受害者提供資源。

曾多次幫助墜樓殞命的賣春女宋揚的家屬聲討正義的法拉盛社區守望互助隊隊長朱立創表示，紐約法拉盛是許多按摩女的第一站，她們逐漸熟悉紐約後，才輾轉到全國各地工作。

朱立創說，近期針對亞裔仇恨罪案激增，法拉盛街頭涌現越來越多的亞裔賣春女，他擔憂不法分子看準這些女性不敢報警，鎖定她們連環作案，「無論是誰，生命安全都應該被重視」。

按摩女在疫情期間心理與經濟受到重創，劉元芬說，紐約勵馨今年1月開通心理諮商中心，為有需的人士提供協助；她說，該機構有五名專員為賣春女提供服務，幫助她們解決面臨的困境，有需者請電中文熱線(877)990-8595或登錄www.gohny.org選擇線上諮詢。