停止仇恨 紐約民眾悼念亞城槍案死者

有皇后區民眾全家悼念死者，呼籲停止仇恨亞裔。(記者朱蕾/攝影)

亞特蘭大16日傍晚的按摩院槍擊事件造成八人死亡，其中六人為亞裔 女子。紐約民眾17日晚聚集在皇后區傑克森高地(Jackson Heights)，手捧蠟燭悼念亞城按摩院槍案死者，並譴責針對亞裔的仇恨犯罪 ，呼籲政府和立法者採取行動打擊仇恨犯罪。

近百名各族裔民眾17日晚聚集在傑克森高地的多元廣場(Diversity Plaza)，皇后區長理查茲(Donovan Richards)、陳熠等多名紐約市 議員參選人等到場。理查茲帶領現場民眾高喊「停止仇恨」(Stop the Hate)，「我們今天原本不應該在這裡」，理查茲說，「槍手說他作案是因為很糟糕的一天，這與糟糕的一天無關，這是仇恨犯罪。」

理查茲說，自去年新冠疫情爆發後，紐約市乃至全國的針對亞裔的仇恨犯罪激增，「此類罪案必須制止，沒有人應生活在恐懼中，對任何人的仇恨攻擊或歧視就是對我們所有人的攻擊。」

華裔市議員參選人陳熠表示，覆蓋皇后區艾姆赫斯特(Elmhusrt)和傑克森高地的市議會第25選區極具多元化，亞裔人口占近四成，仇恨和歧視攻擊在這一選區內也不時發生，但很少受到關注。

陳熠說，「市議員參選人們雖然在選舉中是對手，但仇恨和歧視是我們共同的敵人，今天我們站在一起，共同譴責針對亞裔以及任何族裔、性別等任何形式的仇恨犯罪，並呼籲政府認真對待此類行為。」

有民眾表示，合法按摩是一個正規行業，按摩女的工作值得尊重；雖然有的按摩店也涉嫌賣春活動，但所有按摩女的命也都是命，他們有生存權，生命和尊嚴不容踐踏；也有到場民眾呼籲亞特蘭大警方朝仇恨犯罪的方向偵辦，「兇嫌開槍的按摩店都是亞裔開的，如果這不是針對亞裔的仇恨犯罪，那又是什麼？」