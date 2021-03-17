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莎翁今夏返中央公園 外百老匯下月回歸

記者金春香／紐約報導
每年夏季在中央公園舉行的免費莎士比亞劇演出在去年停演後，今年7月將回歸。（記者金春香／攝影）
每年夏季在中央公園舉行的免費莎士比亞劇演出在去年停演後，今年7月將回歸。（記者金春香／攝影）

隨著天氣逐漸回暖，接種疫苗人數持續增加，備受紐約民眾喜愛的一項夏日活動、每年夏季在中央公園舉行的免費莎士比亞劇演出(Shakespeare in the Park)將於7月5日回歸，提供八周演出；另外紐約從4月2日起允許藝術、娛樂場館以33%客容量重開，已有兩部外百老匯劇將於4月回歸。

莎士比亞劇演出主辦方「The Public Theater」16日宣布，將從7月5日起，在中央公園內的德拉克特露天劇場(Delacorte Theater)上演莎士比亞喜劇「溫莎的風流婦人」(The Merry Wives of Windsor)，活動將持續至8月29日，演出時間表、應對疫情安全規定、免費門票獲取等信息將在接下來幾周內公布，可登錄https://publictheater.org/programs/shakespeare-in-the-park/free-shakespeare-in-the-park/查詢。

去年中央公園莎士比亞劇演出因新冠疫情而取消，改為通過廣播播出；「The Public Theater」藝術總監Oskar Eustis去年3月曾因感染新冠住院，他表示，大家都已經迫不及待希望共同慶祝，演出人員從去年就已經準備好安全回歸。

根據州府規定，州內大型活動、藝術和娛樂場館自4月2日起可恢復運營，客容量限制在33%，室內活動不超過100人，室外不超過200人；若要求觀眾入場出示陰性檢測證明，室內活動容量可升至150人，室外可升至500人。

外百老匯音樂劇「The Office! A Musical Parody」16日也宣布，將於4月9日回歸，該劇於2018年秋季首演，去年3月15日依照州府命令暫停；另一部外百老匯音樂劇「The Super Crazy Funtime Show」也將於4月2日回歸。

7月5日起，中央公園內的德拉克特露天劇場上演莎士比亞喜劇「溫莎的風流婦人」。（取...
7月5日起，中央公園內的德拉克特露天劇場上演莎士比亞喜劇「溫莎的風流婦人」。（取自The Public Theater官網）
每年夏季在中央公園舉行的免費莎士比亞劇演出在去年停演後，今年7月將回歸。（記者金...
每年夏季在中央公園舉行的免費莎士比亞劇演出在去年停演後，今年7月將回歸。（記者金春香／攝影）

外百老匯 中央公園 紐約

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