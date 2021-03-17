仇恨亞裔頻傳 「不畏發聲及時報警」

中華公所與紐約市警舉辦亞裔仇恨犯罪專題講座。(記者張晨/攝影)

紐約中華公所聯合轄管華埠 的市警五分局以及市警仇恨犯罪 小組等多部門，16日就日前頻發針對亞裔受害者的攻擊案件舉辦專題講座，呼籲民眾大膽發聲，表示華裔 民眾不僅可以聯繫轄區分局報案，也可與社區機構聯繫；到場的華裔911接線員表示，只需在接通後用英文說自己所講語種，便會馬上轉接人工翻譯，不必擔心語言障礙。

影音來源：記者張晨

五分局局長張保羅(Paul Zangrilli)表示，從去年疫情爆發以來，轄區內發生了兩起仇恨犯罪案件，引起華埠社區擔憂，「我們作為執法者非常理解華裔民眾的心情，雖然案件數少，但不代表正在接近的危險是不真實的。」

張保羅說，在多方協調後，五分局會更頻繁深入社區聆聽情況，社區協調警員和100多名輔警團成員都是社區的耳目，民眾可隨時找他們，或與社區中熟識的組織、僑領、民選官員等聯繫反映情況。

中華公所主席于金山、州眾議員牛毓琳、市議員陳倩雯、華埠商改區執行總監陳作舟以及社區人士陳家齡等組成的解決小組(Solutions Team)也將幫助所有遭遇不公的民眾填寫警察報告，跟進解決問題。

市警仇恨犯罪小組指揮官科莉(Jessica Corey)表示，任何人以任何形式涉及基於種族、性別、年齡的攻擊、威脅等，均屬於仇恨犯罪，解決問題的關鍵在受害者和警方緊密合作，才能降低這些案件發生的頻率。

而對於緊急情況下尋求報警所面臨的語言問題，911華裔接線員王小雪則表示，遇到最多的是報案人英文能力有限，甚至不會說英文，再加上緊張的情緒，沒有等到了解完情況就掛斷電話。

她說，接通後接線員肯定會用英文說開場白，但民眾若不諳英文，可以用英文直接說Cantonese(廣東話)、Mandarin(普通話)等單詞，「馬上就會被轉接到講該語言的接線員。」

科莉表示，報警時效非常關鍵，因為間隔時間過長，可能會給警方調查取證帶來困難，尤其對於及時獲取周邊監控控錄像拍下嫌犯的體貌特徵，「希望民眾能不畏發聲。」