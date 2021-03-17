仇恨亞裔頻傳 「不畏發聲及時報警」
紐約中華公所聯合轄管華埠的市警五分局以及市警仇恨犯罪小組等多部門，16日就日前頻發針對亞裔受害者的攻擊案件舉辦專題講座，呼籲民眾大膽發聲，表示華裔民眾不僅可以聯繫轄區分局報案，也可與社區機構聯繫；到場的華裔911接線員表示，只需在接通後用英文說自己所講語種，便會馬上轉接人工翻譯，不必擔心語言障礙。
影音來源：記者張晨
五分局局長張保羅(Paul Zangrilli)表示，從去年疫情爆發以來，轄區內發生了兩起仇恨犯罪案件，引起華埠社區擔憂，「我們作為執法者非常理解華裔民眾的心情，雖然案件數少，但不代表正在接近的危險是不真實的。」
張保羅說，在多方協調後，五分局會更頻繁深入社區聆聽情況，社區協調警員和100多名輔警團成員都是社區的耳目，民眾可隨時找他們，或與社區中熟識的組織、僑領、民選官員等聯繫反映情況。
中華公所主席于金山、州眾議員牛毓琳、市議員陳倩雯、華埠商改區執行總監陳作舟以及社區人士陳家齡等組成的解決小組(Solutions Team)也將幫助所有遭遇不公的民眾填寫警察報告，跟進解決問題。
市警仇恨犯罪小組指揮官科莉(Jessica Corey)表示，任何人以任何形式涉及基於種族、性別、年齡的攻擊、威脅等，均屬於仇恨犯罪，解決問題的關鍵在受害者和警方緊密合作，才能降低這些案件發生的頻率。
而對於緊急情況下尋求報警所面臨的語言問題，911華裔接線員王小雪則表示，遇到最多的是報案人英文能力有限，甚至不會說英文，再加上緊張的情緒，沒有等到了解完情況就掛斷電話。
她說，接通後接線員肯定會用英文說開場白，但民眾若不諳英文，可以用英文直接說Cantonese(廣東話)、Mandarin(普通話)等單詞，「馬上就會被轉接到講該語言的接線員。」
科莉表示，報警時效非常關鍵，因為間隔時間過長，可能會給警方調查取證帶來困難，尤其對於及時獲取周邊監控控錄像拍下嫌犯的體貌特徵，「希望民眾能不畏發聲。」
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