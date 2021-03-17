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老父5年前曾遇襲 華裔主播後悔講太遲

記者金春香／紐約報導
MSNBC華裔主播呂勇詩表示，自己父親在五年前也在街上被人推倒。（視頻截圖）
MSNBC華裔主播呂勇詩表示，自己父親在五年前也在街上被人推倒。（視頻截圖）

亞裔廣告協會(Asian American Advertising Federation)16日與臉書（Facebook）合作，舉行反對亞裔仇恨犯罪論壇，MSNBC華裔主播呂勇詩(Richard Lui)表示，自己患有阿茲海默症的父親在五年前也在街上被人推倒，而當年作為記者的他卻沒有將這件事披露出來，他非常後悔，過去一年來頻發的攻擊和歧視亞裔事件令他意識到，沒有人能夠置身事外，無論是自己遇到還是身邊人遇到，都應該將遭遇講出來。

呂勇詩說，五年前，他82歲的父親在街上被人推倒，是附近一家商店的人報警後將其父親送到醫院，「父親對我說，一個不認識的人把他推倒後，就跑掉了。」

呂勇詩表示，今年2月他第一次將這個經歷寫文章發表，但他很後悔五年前沒有在第一時間講出來；父親的遭遇令他惱怒，他呼籲所有人無論是自己遭遇仇恨攻擊，還是目睹他人被攻擊，都應該大聲講出來讓更多人知道，提高維權意識，「沒有人希望自己深愛的人不幸遭遇相同的意外。」

根據「制止仇恨亞太裔」(Stop AAPI Hate)組織的統計，去年3月到12月期間，全美仇恨犯罪數量減少7%，但針對亞裔的仇恨犯罪數量卻激增149%，其中華裔受害者占40%以上；根據紐約市警數據，2021年至今才三個半月，全市已有超過十起記錄在案的仇恨亞裔犯罪，該數字去年全年為29起。

Intertrend Communications Inc總裁黃茱莉(Julia Huang，音譯)表示，民眾需要進行「不舒服的」有關種族歧視的對話，不僅僅是針對亞裔遭受歧視和攻擊問題，也應將美國社會存在的系統性歧視問題納入討論當中。

亞裔廣告協會16日與臉書合作舉行反對仇恨亞裔犯罪論壇。（視頻截圖）
亞裔廣告協會16日與臉書合作舉行反對仇恨亞裔犯罪論壇。（視頻截圖）

亞裔 種族歧視 仇恨犯罪

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