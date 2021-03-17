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黃頤銘電影處女作不羈上映 述說籃球夢

記者張晨／紐約報導
黃頤銘處女電影「不羈」上映，講述紐約華裔青年的籃球夢。(Focus Features)
黃頤銘處女電影「不羈」上映，講述紐約華裔青年的籃球夢。(Focus Features)

因個人回憶錄「初來乍到」(Fresh Off The Boat)被改編ABC電視台熱門劇集「菜鳥新移民」而聲名鵲起的黃頤銘(Eddie Huang)，近日帶著他導演的電影處女作「不羈」(Boogie)登上各大院線，這部電影講述一個住在皇后區的華裔青年夢想進入NBA打球的故事。

黃頤銘表示，這部電影將延續「講述自己的故事」，其中傳遞的許多情緒都非常具有自傳式效果。

他說，「有很多場景源自於我的真實生活和成長經歷，經過微調後，適合電影的氛圍，但我得說這些情緒完全是自傳式的，至少有60%的場景是這樣的。」

黃頤銘如今住在西岸，他在那裡找到日裔演員泰勒高橋(Taylor Takahashi)飾演主角；「我需要一個不僅會打籃球，還能調動感情的人，並且願意作為演員來演這個角色。」

黃頤銘表示，通過接觸和了解，他發現自己和高橋都來自相對困難的移民家庭背景，相信高橋能夠利用這些融在骨血裡的感覺和情緒。

在影片中，高橋扮演的阿爾弗雷德·「布吉」·陳(Alfred Boogie Chin)是一名常在法拉盛打籃球的高中生，他帶著年輕人的熱血和父母的壓力，力求獲得籃球獎學金。

高橋表示，這個角色讓他遠離自己在洛杉磯的日裔背景，「來到紐約，成為一名移民，對我來說是不同的。」

「我是出生在這裡的第四代，我的祖父母曾被關在拘留營裡，所以我在某種程度上被拉離了我的本源文化。」他表示，對他來說，為了扮演這個角色，必須去觀察和經歷那些有新移民經歷的群體，並看到他們承受和信奉的信條。

黃頤銘表示，在「不羈」中，皇后區也是一個重要的取景地，並承擔重要的角色。「皇后區非常重要，就像曼哈頓下城一樣。」

「我遊歷過世界上很多城市，但當我每次回到紐約，都會感覺它是最有未來感的城市，也是最具多樣性的城市，紐約的文化絕對是片中一個重要角色，這也是我們從電影中汲取力量之處。」他說，如果想打籃球，就去紐約。

黃頤銘稱，籃球或者街球的概念就來自紐約大大小小的操場，「我們有世界上最偉大的球隊，紐約尼克隊(New York Knicks)，紐約人打籃球的方式也非常強悍。」

「不羈」已於各大影院上映。

紐約 電影 移民家庭

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