何大一：變種病毒感染率 雙倍增長

何大一表示，目前美國已度過第三波疫情，雖然紐約市在過去兩個月疫情有和緩趨勢，但民眾仍需小心注意。(截自視訊會議)

新冠疫苗 正在持續施打，紐約市 相關禁令也逐漸解封，民眾期待經濟復甦早日回歸正常生活，華裔病毒學家何大一(David Ho)15日表示，目前美國已度過第三波疫情 ，雖然紐約市在過去兩個月疫情有和緩趨勢，但每日確診病例仍高，且在紐約市發現的新變種病毒目前感染率每兩周都以雙倍增長，醫學專家正在密切注意未來發展。

美籍華人菁英組織「百人會」(Committee of 100)15日舉辦線上論壇，邀請何大一針對疫苗接種及經濟重啟為題討論；何大一表示，目前全美確診病例雖然較前幾個月有稍和緩，但整體數字仍比前兩波疫情都還要高，再加上加州、紐約都出現新變種病毒，如果不小心防疫，「恐怕抗疫之路又會再倒退一步。」

何大一說，在疫苗持續普及的同時，雖說像是輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)接種後可達約95%保護率，但變種病毒對疫苗的抗藥性讓疫苗對人體的保護率有可能起變化；他表示，最有效的防疫仍是壓低確診數字，同時與去年相比，也看到有更多10幾歲到30幾歲的年輕群體染疫，民眾勿掉以輕心。

另外也有不少已接種疫苗的民眾開始外出旅行，民眾也期待旅行相關禁令的解封，何大一說，即便已接種者身上也可能帶有微量病毒，可能傳染給他人，民眾應該要為大眾多想一想、繼續落實防疫；他也說，到了今年夏天，多數成年人都接種疫苗、受到保護後，旅行禁令才可能會完全解封。

個人防疫部分，聯邦疾病防治中心(CDC)日前研究指出，戴兩個口罩能更有效的減緩病毒傳播，對此何大一表示，他自己大部分情況下僅戴一個N95或KN95口罩；他說：「我個人認為，只戴一個好口罩，效果會比戴很多層布口罩要來的有用。」

何大一呼籲，雖然疫情有稍和緩，民眾仍須繼續小心，「目前我們已經看到盡頭的亮光，但要持續保持警戒，有資格接種疫苗的民眾應盡快去注射，期望今年下半年疫情全球能夠更加好轉。」