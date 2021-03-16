紐約市近半公司 員工9月才重返辦公室

辦公樓聚集的曼哈頓，若大量員工遲遲不返回辦公室，當地餐館很難恢復疫情前的生意水平。(記者朱蕾/攝影)

自去年新冠疫情 爆發後，大多非必要行業的公司均採取員工遠程工作的方式；雖然疫情正在好轉、疫苗 接種逐步擴大，但調查顯示，紐約市 的近半的公司還會繼續持續遠程工作約半年，這對在曼哈頓很多靠上班族維持生意的商家來說，不是好消息。

商業組織「紐約市合作夥伴」(The Partnership for New York City)日前進行的一項調查，詢問了174家公司準備何時要求他們的員工重返辦公室上班；這些公司雇用了全市100萬名上班族中的22萬人。

結果顯示，56%的受訪雇主表示，遠程工作還會持續一段時間，45%的受訪公司表示員工將在今年9月返回辦公室，14%回答尚未確定；調查還發現，有61%的雇主將不會要求重回公司上班的員工接種疫苗，8%的雇主會要求員工接種疫苗後返工。

紐約市合作夥伴執行長懷爾德(Kathryn Wylde)表示，大多數的反饋信息是，雇主和員工都不確定他們何時以及在何種情況下會返回辦公室；「從雇主的角度來看，他們非常擔心疫情對心理健康、壓力和倦怠的影響。

許多雇主認為，對重返辦公室的期望而言，他們不能再給員工施加更大的壓力，即使大多公司的執行長都希望員工團隊返回辦公室。

懷爾德表示，「對於上班族集中的曼哈頓來說，可以肯定的是，大量員工遲遲不返回辦公室，對小型企業和餐館來說不是一個好消息，他們承擔非常高的房租，因此需要很大的人流量；不過調查結果表明，要恢復到疫情前的人流量，還需要較長一段時間。」