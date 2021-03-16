請帶薪假育兒 亞裔女性最難

斯靜格(發言者)呼籲政府應確保所有人都能獲得平等的兒童照顧服務。(主計長辦公室提供)

新冠疫情影響民眾工作與生活，紐約市 主計長斯靜格(Scott Stringer)15日公布最新民調數據，發現有超過半數需要照顧小孩的女性，在疫情期間被迫減少帶薪工時，同時所有族裔中，又以亞太裔女性最無法請帶薪假照顧小孩；斯靜格提出八點建議，呼籲政府應確保所有人都能獲得平等的兒童照顧服務，並加強帶薪休假福利以保障這些人的權益。

根據市主計長辦公室，從事一線工作的女性、有色人種和低收入 戶，需要更多靈活時間照顧孩子、家庭的同時，卻面臨極大障礙；該辦公室最新針對1200名紐約人進行民調，顯示需要照顧幼兒的職場女性中，有52%要被迫減少帶薪工時，而同比之下男性僅有三分之一的受調查者表示需減少工時來照顧子女。

而被迫減工時的女性中，又以護理員受到影響最嚴重，有45%的人認為雇主沒有提供足夠的靈活度，讓她們能照顧家庭及孩子。

數據中還顯示，有36%的有色人種女性需要休假以照顧孩子，白人女性則有29%；但是有60%的白人女性能夠使用帶薪休假來照顧孩子，有色人種女性卻僅有50%。

在所有族裔中，又以亞太裔女性最無法請帶薪假照顧小孩及家庭；報告指出，缺乏平等、可負擔的托兒服務，讓紐約市民尤其是有色人種女性，處在幾乎是不可能兼顧工作及家庭的環境。

斯靜格表示，沒有人應該在工作與自身和家人健康中做選擇，如果紐約市希望在未來完全開發經濟潛能，那就必須要提供給女性、低收入戶及前線工作人員這些面臨巨大挑戰族群最迫切需要的權益，確保不論工作者的性別、種族、收入等，能夠取得在安全健康、照顧家庭以及維持經濟收入三方面的平衡。

民權律師組織A Better Balance共同創辦人及主席芭斯克(Dina Bakst)表示，紐約市應該為這些需請假照顧家庭而被解雇的勞工 ，提供解決方案，確保所有勞工都能夠善用權利，有尊嚴地工作並受到法律保護。

市主計長辦公室提出八點建議，以改善目前狀況，包括：提供平等、可負擔的優質托兒服務；擴大紐約市公平且彈性的工作相關法；加強對市與州人權法的宣傳、教育和執法力度，以支持護工、孕婦和殘障工人；加強市人權法，讓那些需要照顧家庭的勞工能夠維持財務並不會受到雇主懲罰；加強對現有帶薪休假法的執法、宣傳和教育；因應疫情制定緊急休假，並擴大帶薪休假法；加強對獨立勞工的保護；確保紐約市成為模範雇主，並在不斷變化的形勢下支持企業和勞工。