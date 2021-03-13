法拉盛公圖接種時間待定 別盲目排隊

法拉盛圖書館疫苗接種點開放時間未定，工作人員呼籲民眾上網預約，切忌盲目排隊，現場不受理預約。(邱辛曄提供)

市府日前宣布將在皇后區公共圖書館法拉盛 分館設立新冠疫苗 接種點，該館11日起暫停對外開放，不少華裔長者誤認為12日疫苗站開放，在外大排長龍；該館副館長邱辛曄說，工作人員將於12日與13日清理內部設施，15日(周一)疫苗站工作人員才會入駐，還需搭建時間，預計22日後可為民眾接種疫苗，但具體開放時間尚未確定。

法拉盛圖書館日前在公告欄告知，11日是該館對外開放最後一天，部分民眾誤以為12日疫苗接種點開放，當天上午11時左右，已有大量民眾在圖書館外大排長龍等待預約或打疫苗；邱辛曄說，圖書館隨即張貼新通知，澄清疫苗站尚未開放，告知民眾按指引預約。

邱辛曄說，12日與13日兩天，館內工作人員要清理內部設施，15日交由疫苗站工作人員接手圖書館；法拉盛圖書館館長曾陽說，市府人員接手圖書館後，會在大樓內搭建疫苗站設備，預計22日後可為民眾接種疫苗，但具體開放時間尚未確定。

邱辛曄說，想要在法拉盛圖書館疫苗站注射疫苗的民眾，必須先上市府網站www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines.page註冊，或致電(877)829-4692，先按3，用英文回答Chinese或Mandarin，就可獲得中文服務，不接受現場預約，呼籲民眾不要盲目排隊，避免染疫風險。

邱辛曄說，當地近期疫情指數偏高，許多長者因不諳英文、不了解上網流程，難以預約疫苗；他說，法拉盛圖書館服務當地民眾多年，被市府選中作為臨時新冠疫苗接種點，能在特殊時期繼續服務民眾，讓他感到很榮幸。

曾陽表示，該館暫停一般服務後，民眾若有預訂讀物，或需打印資料，15日(周一)起可前往皇后區圖書館皇后丘(Queensboro Hill)分館尋求服務，地址為法拉盛緬街60-05號。