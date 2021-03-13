法拉盛公圖接種時間待定 別盲目排隊
市府日前宣布將在皇后區公共圖書館法拉盛分館設立新冠疫苗接種點，該館11日起暫停對外開放，不少華裔長者誤認為12日疫苗站開放，在外大排長龍；該館副館長邱辛曄說，工作人員將於12日與13日清理內部設施，15日(周一)疫苗站工作人員才會入駐，還需搭建時間，預計22日後可為民眾接種疫苗，但具體開放時間尚未確定。
法拉盛圖書館日前在公告欄告知，11日是該館對外開放最後一天，部分民眾誤以為12日疫苗接種點開放，當天上午11時左右，已有大量民眾在圖書館外大排長龍等待預約或打疫苗；邱辛曄說，圖書館隨即張貼新通知，澄清疫苗站尚未開放，告知民眾按指引預約。
邱辛曄說，12日與13日兩天，館內工作人員要清理內部設施，15日交由疫苗站工作人員接手圖書館；法拉盛圖書館館長曾陽說，市府人員接手圖書館後，會在大樓內搭建疫苗站設備，預計22日後可為民眾接種疫苗，但具體開放時間尚未確定。
邱辛曄說，想要在法拉盛圖書館疫苗站注射疫苗的民眾，必須先上市府網站www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines.page註冊，或致電(877)829-4692，先按3，用英文回答Chinese或Mandarin，就可獲得中文服務，不接受現場預約，呼籲民眾不要盲目排隊，避免染疫風險。
邱辛曄說，當地近期疫情指數偏高，許多長者因不諳英文、不了解上網流程，難以預約疫苗；他說，法拉盛圖書館服務當地民眾多年，被市府選中作為臨時新冠疫苗接種點，能在特殊時期繼續服務民眾，讓他感到很榮幸。
曾陽表示，該館暫停一般服務後，民眾若有預訂讀物，或需打印資料，15日(周一)起可前往皇后區圖書館皇后丘(Queensboro Hill)分館尋求服務，地址為法拉盛緬街60-05號。
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