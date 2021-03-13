曼哈頓無畏號航空母艦博物館 25日重新開放

曼哈頓無畏號航空母艦博物館將於25日重開。(本報檔案照)

曼哈頓 無畏號航空母艦博物館 (Intrepid Sea, Air & Space Museum)宣布，將於25日(周四)重新對外開放，允許25%的容客率，採預約方式入場；該博物館在新冠肺炎疫情 中關閉，如今重新開放，館方也增加「互動移動指南」，以及炸彈魚雷等展品，提供遊客全新體驗。

博物館重開後將從周四至周日一周開放四天，民眾必須戴口罩、保持社交距離，事先上網買票，並在指定時間入內參觀；館方也承諾將加強清潔及消毒等。

建於1941年、經歷過第二次世界大戰期間太平洋戰爭的無畏號航空母艦，於1982年成為國家歷史地標，供民眾參觀；博物館趁疫情關閉期間增加部分設施，像是在1950年建好的駕駛員手扶梯，主要是讓飛行員能夠從準備室中，快速透過手扶梯到停機坪就定位，該設施在過去數十年間失修，如今再次重新開放給參觀者參觀使用。

專門運送炸彈的電梯也將從25日開放參觀，該電梯在二戰期間負責從儲藏室中，運送重達2000磅的炸彈到船艙其他地方；另外像是博物館內的照相室、超音速客機，以及過去未開放的航空母艦部分區域，也將重新開放。

去年無畏號航空母艦博物館開發新的「互動移動指南」，參觀者能夠使用自己的手機裝置免費使用，觀展區及展品的資訊，疫情期間也能避免參觀者共享設備等問題；館方表示，未來將會增加更多參觀設施及體驗。

無畏號航空母艦博物館地址位於曼哈頓12大道交46街84號碼頭，疫情重開時間為周四至周日早10時至下午5時，更多資訊可上https://www.intrepidmuseum.org/查詢。