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百年遊樂場4月重開 康尼島徵壁畫展生機

記者顏潔恩／紐約報導
為幫助康尼島復甦經濟，當地組織邀請藝術家前來作畫，給社區帶來正能量。圖為康尼島現有壁畫。(記者顏潔恩/攝影)
為幫助康尼島復甦經濟，當地組織邀請藝術家前來作畫，給社區帶來正能量。圖為康尼島現有壁畫。(記者顏潔恩/攝影)

受到新冠疫情影響，布碌崙(布魯克林)康尼島去年首次缺席整個夏季旅遊旺季，百年遊樂場和周邊商家都遭遇嚴重經濟打擊；當地非營利機構「康尼島聯盟」(Alliance for Coney Island)為此引進社區壁畫項目，邀請藝術家呈交設計，為15間店面大門繪畫，展現康尼島之美，並帶來生機和希望。

具有百年歷史的康尼島遊樂場屬於季節性遊樂場，只在夏天回歸，但因疫情，當地最知名的月神公園等著名遊樂場，去年夏季完全錯過營業期；其他盛名活動如美人魚遊行、北極熊俱樂部冬泳活動都被迫取消，商店因旅客驟減而無人問津，面臨龐大金錢損失。

這個社區壁畫項目由「康尼島聯盟」提出，獲得市小商業服務局(NYC Department of Small Business Services)的贊助支持；隨著疫情好轉，遊樂場確定4月9日重開，聯盟希望加入其他形式的藝術，來表達對康尼島的感情，也給社會帶來更多正能量。

「在康尼島步入復原階段，遊樂場也準備重開之時，我們希望能把公共藝術帶到街上，為本地人加油打氣。」聯盟負責人Alexandra Silversmith表示，目前有15個商店參與計畫，提供店面的鐵閘門作為繪畫空間，其中包括Nathan's Famous熱狗店、Brooklyn Beach禮品店等聞名商店。

她鼓勵本地藝術家積極提交設計作品，主題需應合康尼島特色、海洋主題、並採用光鮮亮麗的顏色等，作品提交的截止日期是3月31日(周三)，被選中的藝術家將在4月份開始作畫。

為幫助康尼島復甦經濟，當地組織邀請藝術家前來作畫，給社區帶來正能量。圖為康尼島現...
為幫助康尼島復甦經濟，當地組織邀請藝術家前來作畫，給社區帶來正能量。圖為康尼島現有壁畫。(記者顏潔恩/攝影)

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