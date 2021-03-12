我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登首場多邊對話強調印太重要性 談新冠與氣候變遷

威廉與哈利兄弟將一笑泯恩仇？全是因為她

展現康尼島之美 當地組織向藝術家徵壁畫作品

記者顏潔恩／紐約報導
為幫助康尼島復甦經濟，當地組織邀請藝術家前來作畫，給社區帶來正能量。圖為康尼島現有壁畫。(記者顏潔恩/攝影)
為幫助康尼島復甦經濟，當地組織邀請藝術家前來作畫，給社區帶來正能量。圖為康尼島現有壁畫。(記者顏潔恩/攝影)

受到新冠疫情影響，布碌崙(布魯克林)康尼島去年首次缺席整個夏季旅遊旺季，百年遊樂場和周邊商家都遭遇嚴重經濟打擊；當地非營利機構「康尼島聯盟」(Alliance for Coney Island)為此引進社區壁畫項目，邀請藝術家呈交設計，為15間店面大門繪畫，展現康尼島之美，並將生機和希望帶給本地人。

具有年歷史的康尼島遊樂場屬於季節性遊樂場，只在夏天回歸，但因疫情，當地最為知名的月神公園等著名遊樂場在去年夏季完全錯過營業期；其他盛名活動如美人魚遊行、北極熊俱樂部冬泳活動都被迫取消，商店因旅客驟減而無人問津，面臨龐大金錢損失。

這個社區壁畫項目由「康尼島聯盟」提出，獲得市小商業服務局(NYC Department of Small Business Services)的贊助支持；隨著疫情好轉，遊樂場確定於4月9日重開，聯盟希望加入其他形式的藝術表達對康尼島的感情，也給社會帶來更多正能量。

「在康尼島步入復原階段，遊樂場也準備重開之時，我們希望能把公共藝術帶到街上，為本地人加油打氣」，聯盟負責人Alexandra Silversmith表示；目前共有15個商店參與計畫，提供店面的鐵閘門作為繪畫空間，其中就包括Nathan’s Famous熱狗店、Brooklyn Beach禮品店等聞名商店。

她鼓勵本地藝術家積極提交設計作品，主題需應合康尼島特色、海洋主題、並採用光鮮亮麗的顏色等，作品提交的截止日期是本月31日(周三)，被選中的藝術家將在4月份開始作畫。

為幫助康尼島復甦經濟，當地組織邀請藝術家前來作畫，給社區帶來正能量。圖為康尼島現...
為幫助康尼島復甦經濟，當地組織邀請藝術家前來作畫，給社區帶來正能量。圖為康尼島現有壁畫。(記者顏潔恩/攝影)

康尼島 疫情 遊行

上一則

疫期的特色觀影體驗 「汽車劇院」回歸了！

下一則

八旬韓裔老婦紐約威徹斯特郡被遊民吐口水、毆打至昏迷

延伸閱讀

數位藝術家Beeple一張JPG檔拼貼照 拍出6930萬天價

數位藝術家Beeple一張JPG檔拼貼照 拍出6930萬天價
華人常搭N線發生攻擊案 18歲女子遭酒瓶砸臉

華人常搭N線發生攻擊案 18歲女子遭酒瓶砸臉
婦女節為享半價…西安「1米8」男子 扮女裝進遊樂場

婦女節為享半價…西安「1米8」男子 扮女裝進遊樂場
青龍影帝劉亞仁曬藝術家男友照 網：要出櫃嗎？

青龍影帝劉亞仁曬藝術家男友照 網：要出櫃嗎？
亞美藝術聯盟李揚國追思會 全球藝術家悼念

亞美藝術聯盟李揚國追思會 全球藝術家悼念
「希望在橙縣」 逾35藝術家街頭彩繪

「希望在橙縣」 逾35藝術家街頭彩繪

熱門新聞

古家靈(左)因染疫流產並不幸離世，她的友人為其丈夫與五個孩子募款。(取自籌款網頁)

紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女

2021-03-05 11:10
該名男子疑似不滿被要求戴口罩，朝華裔經理辱罵「滾回中國」。(視頻截圖)

健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱

2021-03-10 12:37
鄭勇的摯友林秀瑜譴責針對趙津散布的不實謠言。(記者顏潔恩╱攝影)

鄭勇遺孀遭指控「想獨吞善款」 親友闢謠「會如實公布款項」

2021-03-06 02:30
由於進口產品成本增加與美元貶值等問題，華人超市的商品陸續調價，包括醬油、醋等中式調味料與其他食品及雜貨。(記者牟蘭／攝影)

成本增 華人超市進口貨漲價 民眾吃不消

2021-03-05 02:30
10日(周三)早8時起，紐約所有60歲以上民眾可以預約接種，3月17日(周三)起，州內所有接種點將可為任何有資格接種的民眾施打疫苗，不必再根據居住地、職業區分。(美聯社)

紐約州60歲以上民眾 明起可預約接種

2021-03-09 11:25
努力追夢的潘先生開了自己的美食店，希望更多人品嚐到他的廚藝。(記者朱蕾/攝影)

疫情打不倒 華男在家做梅菜包 創業開店

2021-03-10 02:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
這群人拿不到前兩輪紓困金 但今年報稅3200元可一次拿

這群人拿不到前兩輪紓困金 但今年報稅3200元可一次拿
39歲猶他州婦人打疫苗後死亡 法醫未公布解剖報告

39歲猶他州婦人打疫苗後死亡 法醫未公布解剖報告
拜登：5月前成年人都有疫苗打 7．4可慶祝「脫離病毒」

拜登：5月前成年人都有疫苗打 7．4可慶祝「脫離病毒」
1.9兆「美國救援」紓困案 拜登已簽！

1.9兆「美國救援」紓困案 拜登已簽！
何時可收到1400美元的支票？ 最快周末入帳

何時可收到1400美元的支票？ 最快周末入帳