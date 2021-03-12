華埠金豐關堂食 新買家有意接手

金豐大酒樓日前因不敵新冠肺炎疫情衝擊，關閉其位於伊利沙白街三樓堂食，近日傳出有一群新買家願意原址接手金豐生意。(記者顏嘉瑩/攝影)

曼哈頓華埠 老字號「金豐大酒樓」，日前因不敵新冠肺炎疫情 衝擊，關閉其位於伊利沙白街(Elizabeth St.)三樓堂食，令社區不捨惋惜；11日傳出有一群新買家願意在原址接手酒樓生意，認為酒樓對華埠社區意義重大，不能任由就此關閉。

據了解，該筆買賣由松柏之家社區服務中心執行總監李宗保帶頭，尋找其他有意願者，一起在原址接手酒樓生意，並重新開張；據知情者表示，李宗保等人認為酒樓對華埠意義重大，認為酒樓不僅只是餐館，更是社區的經濟引擎、慶祝活動的目的地和重要地標，提出接手意願，則希望能讓餐館持續營業。

於1978年創立的金豐大酒樓，為社區重要聚會場所，為目前華埠最著名的大型酒樓之一，疫情重創華埠，政府明令禁止群聚、關閉堂時，導致大型酒樓頓失客群，在龐大的租金 以及人事壓力下，華埠包括「新怡東大酒樓」、「永泰海鮮酒樓」等都疫情間宣布永久歇業，「喜運來大酒家」從疫情開始關閉至今，另外的「麒麟金閣」則是自本月起臨時暫停營業，直至另行通知。

金豐與房東業主諸氏企業的租約原訂至2023年到期，業者藍兆文此前受訪時曾表示，疫情導致營業額下滑了85%，無力再承擔三樓超過2萬5000平方呎、能容納千人的室內場地租金，疫情持續下酒樓既無法舉辦大型活動，財務狀況也每況愈下，無奈只能關閉堂食，不過廚房仍持續做外賣及外帶生意。