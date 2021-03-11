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打完疫苗可以不戴口罩？專家籲保持警惕

中文致電預約！法拉盛文藝中心周末打疫苗

記者牟蘭／紐約報導
亞美醫師協會將於12日與13日在法拉盛文藝中心舉辦新冠疫苗注射活動。(亞美醫師協會提供)
亞美醫師協會將於12日與13日在法拉盛文藝中心舉辦新冠疫苗注射活動。(亞美醫師協會提供)

「亞美醫師協會」(CAIPA)10日宣布，該協會將於12日(周五)與13日(周六)在法拉盛文藝中心，針對包括郵遞區號11354與11355等九區60歲以上或符合現階段注射資格的民眾提供新冠疫苗，民眾若有需求可致電預約，有中文服務，名額有限，先到先得。

根據市衛生局網站，近期七天陽性率居高不下的法拉盛11355地區，1日至7日七天新增確診率下降至全市第七高，為10.8%；隨著附近的花旗球場(Citi Field)24小時疫苗接種點開放，該區至少接種一針疫苗的比率達20%，有8%的居民完成兩針接種。

亞美醫師協會總裁和會長劉季高表示，為方便法拉盛社區的民眾接種疫苗，協會與州衛生廳(DOH)繼續合作，將在12日與13日，為居住在11354、11355、11356、11357、11358、11365、11368、11360與11361符合目前注射資格的民眾，提供550劑輝瑞藥廠(Pfizer)新冠疫苗。

劉季高說，只要居住在上述郵遞區號的民眾在60歲以上或患有糖尿病、高血壓等慢性疾病，又或為前線醫護人員、超市工作人員以及其他符合接種資格的民眾均可致電(212)965-9888(選擇1)預約。

由於部分華裔不諳英文、不熟悉使用電腦，劉季高表示，一些符合注射標準的長者與高危人群，至今沒有施打疫苗，導致當地的陽性率一度居高不下；他補充，一些民眾申請了疫苗接種預約資格，必須舟車勞頓前往其他地方接種新冠疫苗，增加了染疫風險。

劉季高說，本次活動旨在幫助當地的民眾免於奔波，在「家門口」注射疫苗，當日接受第一針注射的民眾，將於4月2日與4月3日在同一地點，接受同一種疫苗的注射。

法拉盛轄區市議員顧雅明表示，雖然花旗球場開放24小時疫苗接種，但一些長者只能預約到凌晨時段接種疫苗，且花旗球場距離法拉盛市中心仍有一段距離，對當地居民並不方便；他說，12日起當地將開放皇后區公共圖書館法拉盛分館與法拉盛文藝中心兩處疫苗接鐘點，呼籲民眾盡快諮詢。

法拉盛文藝中心的地址為法拉盛北方大道137-35號，活動時間為12日與13日上午9時到下午5時；民眾施打新冠疫苗當日，需出示自己的居住證明，若患有慢性疾病，還需提供相關文件，有醫療保險者，請攜帶保險卡，預約電話為(212)965-9888，接通後選擇「1」。

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