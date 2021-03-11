疫苗預約超難 華醫組團協助

政府的疫苗預約網站複雜且不友善，讓許多有需要者不知該如何預約。(記者顏嘉瑩/攝影)

新冠肺炎疫苗 的預約流程複雜、為人詬病，許多不會使用電腦、不諳英文的年長者、身心障礙者想打疫苗卻不知該如何預約；在疫情高峰期間，曾經向大眾募集平板電腦，讓患者能與家人好好道別的曼哈頓表維醫院(Bellevue Hospital)小兒科醫療主任鄭伊婷(Ee Tay)，日前組織志工團替有需要的人線上預約接種疫苗，短短十天內就有400多人申請協助。

鄭伊婷表示，今年1月開始施打疫苗時，聽到有7、80歲的鄰居不會用電腦，也不知道如何預約接種，她主動協助後，意識到所住大樓內有不少年長鄰居需要幫忙，於是她在大樓收發室和洗衣房放小字條，自願替他們預約，後來鄰居口耳相傳，短短一個星期還有不少鄰居的親戚、友人也打電話請她協助，「好像整個紐約都打電話給我，要我幫忙。」

需要幫助的人愈來愈多，但鄭伊婷要上班還要照顧三個孩子，並發現臉書上有不少人跟她一樣的志願者，於是她在3月初組志工團，組織醫生、醫學院學生、研究生等，在工作、休假的空餘時間幫助65歲以上、身心障礙者、語言不通、沒有電腦網路資源等族群，預約接種疫苗。

鄭伊婷說，政府預約疫苗網站設計複雜，電話預約又花時間，往往打過去只聽到一句「沒有可預約的檔期」後就掛斷電話，想要預約還得再花許多時間重新打。

鄭伊婷的一位鄰居是聾啞人士，無法打電話預約；而對於盲人來說，政府的資源都放上網，但他們根本無法閱讀，成為疫苗接種被遺忘的一群人。

鄭伊婷的志工團從3月初組成至今，已經收到近400多個求助，在20多名會講國語、廣東話和西班牙語志工的協助下，已經成功幫170多人預約，但鄭伊婷認為，光靠民間力量仍無法讓疫苗觸及移民社區的所有人。

鄭伊婷認為，政府應該到老人中心 、社區和教堂等，發放印刷表格供有需要的人填寫，並主動協助這些人預約接種，「這些東西應該是政府要來做，但他們根本沒做。」

在政府真正觸及到社區、提供協助之前，鄭伊婷說，將會持續為有需要者提供預約疫苗協助，未來她也希望到社區擺設攤位，擴大服務到更多有需要的人，「畢竟有更多人打疫苗，紐約市 就可以更快恢復正常生活。」