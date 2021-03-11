坐地鐵染疫風險 遠低於親友聚會

乘客團體報告指出，乘坐地鐵不會增加染疫概率。(美聯社)

乘客維權組織「三州交通運動」(Tri-State Transportation Campaign)10日發表研究報告指出，新冠疫情 爆發後，大都會運輸署(MTA)執行口罩令和車廂消毒、通風措施，乘坐紐約市地鐵 不會增加染疫機率，呼籲民眾只要遵守防疫規定，盡可放心恢復疫情前通勤習慣，有利經濟盡快復甦。

「三州交通運動」分析去年10月紐約迎來疫情第二波衝擊、確診人數飆升期間，州府、市府衛生部門的疫情地圖以及新冠追蹤團隊對陽性者追蹤信息，指出紐約市地鐵系統已經不是新冠病毒傳播的溫床，因坐地鐵而染疫的概率遠遠低於去餐館吃飯，或家中親友聚會。

紐約市自去年3月疫情爆發以來，地鐵客流量猛跌90%；隨著疫情好轉和逐步復工，乘客數雖有所好轉，但仍有大批民眾對乘坐公共交通有顧慮，地鐵客流量仍遠不及疫情前，且預計恢復要等數年之久。

研究報告指出，如今乘坐地鐵跟感染新冠病毒已沒有必然關係；報告研究去年10月紐約疫情迎來第二波飆漲期間的病例追蹤數據，指出在此期間陽性率最高、確診人數最多的布碌崙和皇后區郵遞區號，並非乘坐地鐵通勤人數多的區域；這些區域很多地鐵未到達，民眾也少乘地鐵出行。

報告也指出，根據州府和市府疫情數據及新冠追蹤團隊的陽性者行蹤調查信息，發現去年秋天疫情第二波高峰時期，染疫者七成是因家庭小型聚會；只有不到0.96%是因乘坐公共交通或私人交通出行過程中感染，「事實很清楚，新冠病毒以空氣為載體，但不是以地鐵為載體。」

此外，MTA員工的新冠檢測陽性率截至今年1月21日，僅有2%，是全市病毒檢測陽性率的不到三分之一。

報告指出，數據清楚表明，MTA要求乘客和工作人員戴口罩，對車廂和站台進行消毒，維持站內和車廂內的社交距離，以及增加車廂通風的措施，對防疫有效；只要遵守防疫要求，加上新冠疫苗接種人群迅速擴大，乘坐地鐵可說已沒有染疫風險，民眾可放心恢復疫情前的通勤習慣。

報告也呼籲MTA盡快恢復疫情前的地鐵班次，指出讓地鐵重歸往常，是紐約市經濟復甦的重要一步。