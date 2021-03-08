宏都拉斯移民熱愛中國文化 創生肖主題巧克力慶春節

李博嫚設計生肖主題巧克力產品。（記者張晨／攝影）

紐約 蘇活區的精品巧克力店「Mariebelle」日前為慶祝農曆新年，彰顯與亞裔 社區的親密聯繫，通過線上舉辦「巧克力外交」派對；創始人李博嫚(Maribel Lieberman)作為來自宏都拉斯的移民，也希望通過活動和巧克力文化，來展現移民在紐約創業紮根的不易。

李博嫚談起自己的家鄉宏都拉斯，滿眼盡是驕傲，「那是可可文化的故鄉啊！」；她說起巧克力歷史也眉飛色舞，表示自己八歲就懂得如何自製糖果，然後賣給鄰居及朋友，大學時期，懷揣著對藝術的熱愛，李博嫚隻身來到紐約帕森設計學院(Parsons School of Design)學習。

2002年，她在紐約蘇活區開了以自己名字命名的巧克力店Mariebelle，那時九一一事件剛剛過去不久，經濟形勢還不明朗，「這裡原本是一間畫廊，我本打算短租做巧克力展，但沒想到一開就是20年。」

李博嫚表示，除了全手工製作巧克力，每一顆都有獨特設計的圖案、對應不同的口味，且每一個圖案背後都有一個小故事，這些故事也被印在一個個小冊子上，供食客閱讀。

而在設計中，李博嫚也不忘各族裔文化，「我愛交朋友！總能和來自世界各地的顧客聊個不停，但我發現亞洲是最缺乏可可文化的地方。」而亞裔又非常享受可可帶來的美好體驗，「我希望用亞裔文化作為突破口，來展示真正的可可滋味。」

李博嫚去過中國 很多次，非常熱愛中國文化，她表示，每年農曆新年前夕，她都會創作一版生肖主題巧克力，不僅得到了華裔客人的喜愛，許多外族裔顧客也因其特別的創意前來嚐鮮。

「夢想就是把我用畢生心血打造的美味巧克力帶到中國去，世界上人口最多的國家。」作為一名移民女企業家，她特別感謝華裔客人在疫情期間的支持。

李博嫚表示，去年的節日季節中許多客人專門到店選購巧克力送給親友，「這也鼓舞我要好好開發華裔市場。」

李博嫚說，自己將繼續以中華文化為主題創作更多作品，以展現多元文化和包容性的重要，「疫情並不能將我們打敗，但不能將眼睛蒙住，更需共同攜手，共謀出路和發展。」