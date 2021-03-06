「永遠的外人」 攻擊亞裔案件劇增

亞裔示威者呼籲停止族裔仇恨犯罪。(記者張晨/攝影)

自新冠疫情 以來，歧視亞裔 案件劇增，給亞裔社區帶來恐慌，紐約亞裔律師協會(簡稱AABANY)議題委員會共同主席郭文(Chris Kwok)5日表示，全市犯罪率整體下降，但涉及亞裔受害者的攻擊案件不斷上升，這暴露了美國長久以來存在的社會問題，即「亞裔是永遠的外人」。

根據市警數據顯示，儘管去年仇恨犯罪 的總數量減少42%，但針對亞裔的仇恨犯罪數量大增，上月就出現六起，相比之下去年同期為零。

市警總局局長希爾(Dermot Shea)也表示對此「非常關注」，除了組建「亞裔仇恨犯罪工作組」之外，還加裝了200個攝像頭，未來也將安裝更多攝像頭，力保將所有仇恨犯罪者繩之以法。

郭文說，「國家社會結構確實受到新冠疫情帶來的壓力，人們總嘗試要找個人來承擔責任，這是許多仇恨犯罪的根源，他們街上看到一張亞裔臉孔，潛意識認為這個人帶來了病毒，應該對此負責。 」

AABANY也提出七項建議解決仇恨犯罪，包括制定明確的受害者舉報機制，電話熱線或網路平台皆可；執法機構正確的分類、記錄、調查和報告仇恨犯罪行為；在執法的政府公共和法律部門中加入更多亞裔代表；在社區展開公共教育宣導；加強少數族裔之間的團結和合作；司法改革以及鼓勵民眾訴訟舉報。

郭文呼籲亞裔不要再沈默，如果不出聲只會帶來惡性循環，不只要認識問題所在，還要推動方法去杜絕。郭文也提到市警總局仇恨犯罪行動組(Hate Crime Task Force)成員目前是義務加入，認為應該讓警員全職並專心處理相關事務，提供資金和資源；雖然成立該小組是一個好的開始，但加強其功能將會幫助更多亞裔。