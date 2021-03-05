嬌生疫苗到貨 為出行不便的老人上門接種

市府將利用嬌生疫苗啟動上門接種服務，由市消防局負責執行。（市長辦公室提供）

紐約市 長白思豪(Bill de Blasio)4日表示，首批嬌生 (Johnson & Johnson)疫苗 已經運抵紐約市，市府將利用嬌生疫苗啟動上門接種服務，由市消防局(FDNY)負責執行；州長葛謨(Andrew Cuomo)則表示，全州已有16%的人口至少已接種一針疫苗，州府本周將設立12個臨時社區接種點。

白思豪表示，嬌生疫苗只需注射一針，將極大推動疫苗接種工作的進展；不過，市府接到的嬌生疫苗較為有限，市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，目前市府已經接到1萬6300劑嬌生疫苗，另有8000劑還在路上，未來幾周可能供應7萬1000劑左右；相比之下，首批輝瑞和莫德納疫苗多達19萬劑左右；喬克西說，嬌生疫苗預計到3月底才能增加供應量。

白思豪說，目前市府每周接收的疫苗仍未達到50萬劑，全市施打疫苗總數已經超過210萬劑。

同時，市消防局已經從老人局(Department for the Aging)獲得出行困難的老人名單，消防局的醫護人員將負責上門為這些老人接種；消防局局長尼格羅(Daniel Nigro)表示，消防局也會進行宣傳活動，鼓勵有上門接種服務需求的市民聯繫他們。

市府將在布朗士區的Co-Op City和布碌崙(布魯克林)的布萊頓海灘(Brighton Beach)兩個退休人員較多的社區設立接種站；同時，市老人局正在和其他相關部門合作，確認哪些老人需要市府幫助預約疫苗接種。

此外，葛謨4日表示，全州已有16%的人口至少已接種一針疫苗，過去24小時內全州共施打將近14萬劑疫苗；目前全州第一針疫苗的利用率已達96%。

葛謨還宣布，州府本周將新增12個臨時社區接種點，地點包含政府樓、教會、社區中心、學校等公共場所，預計本周將為超過4000人接種；州府未來將繼續在33處紐約市政府樓設立接種點。