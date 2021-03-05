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布碌崙7、8大道單行 交通局辦網上公聽會

記者顏潔恩／紐約報導
市交通局專員4日晚間首次舉行zoom公眾會議，商討7、8大道改建單行道計畫，約百名居民和商家參與。(視頻截圖)
市交通局專員4日晚間首次舉行zoom公眾會議，商討7、8大道改建單行道計畫，約百名居民和商家參與。(視頻截圖)

市交通局(DOT)計畫將布碌崙(布魯克林)7、8大道改建為單行道，4日晚間首次通過Zoom舉行公聽會，約百名居民和商家參與；該局專員史魯德(Ben Schwed)向民眾介紹提案大綱，表示現階段想徵求商家的意見，盡可能加入到計畫中，在不遠的將來會再提出更詳細的內容。

計畫指出，8大道39街至66街將改為北向單行，7大道則南向行駛，且會成為B70公車向戴克高地方向行駛的線路；該計畫希望能緩解以上大道雙排停車和卸貨狀況問題，B70公車也不會因交通擁堵而延遲。

史魯德表示，日落公園第七社區委員會曾在2003年、2005年要求執行類似方案，但出席的州眾議員白彼得(Peter Abbate)立即反駁，表示社委會只是要求當局做研究和問卷調查。

史魯德說，該方案已向大都會運輸署(MTA)提出，MTA對此也很贊同；交通局也表示，有跟布祿崙華人協會、華人策劃協會布碌崙分會合作，向7、8大道約391名居民、340個商家商討有關計畫，78%認同人行道太擁擠、很多餐館送餐面臨很大不便。

此外，8大道貨車雙排停車很有可能會威脅路人的安全；根據市府進行的調查顯示，8大道57街在一個小時內平均有5070人來回走動；市府希望給居民營造更安全的出行環境，才決定對兩條大道進行改革。

史魯德說，目前主要徵詢商家的想法，之後再廣求社區民眾的意見，在不遠的將來會有更詳細的方案。

而有傳言稱當局想在5月就執行該計畫，對此史魯德沒有正面應答，只是說將會徵詢民意，提出轎車人士和、路人、電單車騎士都能受益的計畫；但也有民眾提出，非法擺攤是造成人行道擁堵的主因，他則回應，需和其他市府機構合作，才能解決該問題。

白彼得多次發言表示，當地需要執法來改善問題，非常擔憂當局的方案不僅沒有成效，反而會加劇當地交通紊亂的情況；他建議不要太著急執行，應採納更多民眾的意見再行事。

8大道 布碌崙 華人

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