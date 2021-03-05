皇后區最高建案下月竣工 公寓已售4成

皇后區最高建案「Skyline Tower」(圖左)上月已可陸續過戶，預計今年4月底竣工。(徐家樹提供)

位於皇后區長島市 67層的「Skyline Tower」，被視為皇后區最高建案，該案上月已可陸續過戶(Closings)，預計今年4月底竣工，已售出41%的共有公寓；負責的華裔地產開發商徐家樹(Chris Xu)表示，雖受疫情 影響，銷售速度一度放緩，但近期市場回暖，預計年底售出65%的公寓，對前景充滿信心。

根據CityRealty等房地產網站介紹，「Skyline Tower」最初計畫推出964呎的高樓，之後雖降至778呎，但仍是皇后區最高樓；該大樓為67層的商住混合型住宅，提供802套共有公寓、200多個停車位，毗鄰長島市的地標建築「Clock Tower」。

徐家樹4日表示，因去年新冠疫情影響，建案一度停工，銷售速度也放緩，但隨著疫情趨緩，工人復工，上月開始36層以下的住宅已可過戶，51層到38層將在下周過戶，預計4月底可完全竣工，目前已售出41%的公寓。

對於這個新地標，徐家樹說，除了曼哈頓的高樓外，在其餘四區已封頂的大樓中，「Skyline Tower」最高，他期盼這棟新大樓竣工，為紐約市、皇后區的民眾帶來新希望，走出疫情的陰霾。

徐家樹與合夥人六年前看好長島市毗鄰曼哈頓的地理位置，斥資1億4300萬元，從花旗集團(Citigroup)手中買下長島市44大道23-15號(23-15 44th Drive)；三年來通過向摩根大通(JPMorgan Chase)等多家銀行貸款5億元左右，共投資7.8億元打造建案。

根據州檢察官辦公室的紀錄，這個建案的銷售目標達10.9億元，可望創下該區共有公寓銷售紀錄；長島市最大地產公司「摩登空間」(Modern Spaces)總裁兼首席行政官Eric Benaim表示，為招徠客源，地產經紀公司推出系列刺激措施，如向新住戶提供逾千元禮卡等。

根據「Skyline Tower」建案官網，大樓的戶型從統艙(studio)到四臥，其中155套有陽台，可遠眺曼哈頓、皇后區和布碌崙，價格從60萬元到300多萬元不等；樓內一層用作商鋪，二層是停車場，三層和五層為公共活動空間，還有健身房、兒童遊樂場、商務中心、寵物美容中心等。