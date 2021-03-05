疫苗安全無虞 「積極施打有助社區免疫」

由紐約州新冠疫苗公平特別工作組主辦的「爐邊談話」，於4日晚在線上舉行。(截自視訊會議)

紐約州 新冠疫苗 公平特別工作組(New York State COVID-19 Vaccine Equity Taskforce)4日晚在線上舉行「爐邊談話」(Fireside Chats)，與會醫生專家強調，經過各種研究、實驗以及美國食品和藥物管理局(FDA)的認可，疫苗對民眾相當安全，希望符合資格的民眾都能踴躍接種，以提高整個社區免疫力。

當晚會議由紐約州金融服務部政府間事務副總監兼首席多元化官員孫雯主持，邀請國會眾議員孟昭文、紐約中華公所主席于金山、亞美醫師協會總裁暨會長劉季高、和諧社區醫療大聯盟總裁陳治年等人，討論疫苗相關話題。

有謠言說注射新冠疫苗恐無法生育，陳治年則表示該說法「道聽塗說」，呼籲民眾應該要尊重科學、相信醫生。

在施打疫苗後是否仍可能感染新冠，劉季高解釋，疫苗雖然可提供保護，但不是打了疫苗之後就能對病毒達到100%免疫，民眾在打完疫苗後仍要遵守防疫規定，包括戴口罩、保持社交距離、勤洗手，以及經常接受新冠檢測等。

孟昭文表示，醫學專家提過，需要75%到85%的民眾施打疫苗後才能提高整個社區免疫力，符合資格的民眾應該都去打疫苗；另外疫情也造成許多針對亞裔 社區的種族歧視及暴力案件，亞裔社區也應團結，遇到事情就應回報。

陳治年說，目前新冠病毒沒有特殊的有效治療方式，施打疫苗則是最好的措施；對於外界對疫苗安全性的顧慮，他解釋，疫苗的研發是透過層層專家的研究和臨床實驗，證明疫苗的有效安全性，民眾不需害怕。

面對頻發的針對亞裔仇恨犯罪，于金山則說要阻止更多類似案件的發生，民眾可透過報案、追溯到底，政府則可成立長期特殊小組、實施廣泛教育等，教導大眾亞裔社區也是疫情受害者，而非加害者團體等；他表示，防止更多仇恨犯罪的發生，需要社區聯合政府單位一起，才能消除外界對亞裔的誤會、減少敵視。