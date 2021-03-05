名人帶路逛華埠╱錢信伊：美食、購物享受豐富1天

99號餐廳的燒烤及火鍋，深得錢信伊喜愛。(取自99號餐廳臉書)

曼哈頓華埠 以各式餐館、禮品店、超市和按摩店著稱，是紐約市著名觀光 景點，也是不少名人吃飯聚會、買菜逛街的最佳選擇；近日社區組織製作「名人帶你吃」系列，以「跟著某某在華埠的一天」(A Day in Chinatown with…)為主軸，邀請名人推薦華埠美食 地圖，讓民眾了解名人到華埠時，都在玩什麼、吃什麼，進一步跟隨名人的腳步，到華埠尋寶。

電影「瘋狂亞洲富豪」中的馬來西亞裔演員錢信伊，對於華埠相當不陌生。(取自錢信伊臉書)

電影「瘋狂亞洲富豪」(Crazy Rich Asians)中的馬來西亞裔演員錢信伊(Ronny Chieng)對於華埠相當不陌生，他推薦了14間店家，從小吃到正餐，從按摩到購物，讓民眾享受在華埠豐富的一天。

錢信伊表示，Kuih Cafe讓他品嚐到家鄉的味道。(取自Kuih Cafe臉書)

「Kuih Cafe」正宗馬來亞風味餐

位於愛列治街(Eldridge St.)46號的「Kuih Cafe」為馬來西亞餐廳，以「椰漿飯」(Nasi Lemak)、俗稱「綠蛋糕」的「斑蘭蛋糕」(Pandan cake)等為主要特色餐點；錢信伊表示，Kuih Cafe讓他品嚐到家鄉的味道，在該餐館能夠吃到道地的娘惹糕，還有道地的馬來西亞咖啡和茶。

除了馬來西亞小吃，錢信伊也喜歡中式點心，他推薦位於勿街(Mott St.)46號的「46號美食店」和擺也街(Bayard St.)64號的「美麗華茶餐廳」。

錢信伊推薦46號美食店的傳統中式小吃。(記者顏嘉瑩/攝影)

「46號美食店」傳統小吃有大愛

「46號美食店」有豆腐花、龜苓膏，還有白糖糕、茶葉蛋等，相當受到社區歡迎；在新冠肺炎疫情期間，該店持續為社區及遊民提供免費餐點，店經理莫志聯(Patrick Mock)也積極為社區推廣觀光。

錢信伊說：「民眾可以到46號美食店，品嚐他們的傳統中式小吃，也能夠與疫情間無私奉獻的業主打個招呼。」

美麗華以叉燒包和雞尾包等港式點心著名。(取自美麗華茶餐廳臉書)

「美麗華茶餐廳」物美價廉

以各種港式點心、粥品著名的「美麗華茶餐廳」，每到假日門口總是吸引大批人潮排隊，該店以叉燒包、雞尾包最受歡迎，一顆包只要80分的價格更是「物美價廉」，錢信伊就推薦民眾，可以到美麗華吃香港奶茶配上一個雞尾包，度過一個悠閒的午後。

99號餐廳的燒烤及火鍋，深得錢信伊喜愛。(取自99號餐廳臉書)

「99號餐廳」火鍋味最誘人

晚餐的餐廳選擇，錢信伊建議可以到位於格蘭街(Grand St.)285號的「99號餐廳」吃火鍋和燒烤；錢信伊說，他從來就不懂為何99號餐廳的英文是「99 Favor Taste」而不是「99 Flavor Taste」，不過他喜歡在吃完火鍋後，全身聞起來像是剛剛吃完的火鍋味，如此能夠提醒他是如何度過一個美好的晚上，並且在地鐵上誘惑其他人。

1970年代開業的「合記」為老牌粵菜館。(記者顏嘉瑩/攝影)

以亞洲融合菜餚為主的勇記，結合中式、泰式、星馬式各種菜色的優點於大成，相當受到食客歡迎。(取自勇記臉書)

「合記」「勇記」滿足貪心的味蕾

另外在勿街上的21號「合記飯店」(Hop Kee)以及11號「勇記」(Wok Wok)，也是錢信伊喜愛造訪的餐館；1970年代開業的「合記」為老牌粵菜館，從時菜魚片，椒鹽鮮魷，到炒河粉等菜色琳瑯滿目，滿足每個貪心的味蕾，「勇記」則是以亞洲融合菜餚為主，結合中式、泰式、星馬式各種菜色的優點於大成，相當受到食客歡迎。

「合記」的乾淨環境以及美味食物，受到錢信伊的讚賞，另外他還喜歡在「勇記」點上一杯菜單上沒有的印度拉茶，「店裡的阿姨甚至會當場用手拉拉茶端上桌給你。」

擁有130年歷史的永安和，販售各種中式傳統藝術及禮品。(取自永安和臉書)

「永安和」賞古玩買禮品

購物選擇，錢信伊則推薦民眾可到勿街26號的「永安和」(Wing On Wo & Co.)，擁有130年歷史的永安和，販售各種中式傳統藝術及禮品，也是華埠最老的商店之一；錢信伊說，民眾可以到永安和欣賞這些古玩，看看美麗的全套中國瓷器組合，並思考為何自己老家掛在牆上的藝術品，看起來一點也不美。

點此可看更多錢信伊推薦店家